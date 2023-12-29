Ситуация с ценами на авиабилеты в России не оптимистична - МЭР РФ

Авиаперевозка продолжает дорожать в России, речь идет о 10-20% росте с начала года. Проблемой является доступность авиатранспорта для россиян. На этом фоне в стране активно будет развиваться автомобильный туризм, заявили в Минэкономразвития.

В Минэкономразвития России рассказали, что на фоне дорогих авиабилетов, во внутреннем туризме ставка будет делаться на автотуризм в ближайшие годы.

Замглавы МЭР РФ Дмитрий Вахруков, выступая на туристическом форуме "Путешествуй!" отметил, что цены на авиабилеты сейчас растут медленнее, чем в начале года, рост цен замедлился с 20% до 10%, что все равно много.

"Вопрос ценовой доступности – это ключевой вопрос, который сегодня, так или иначе, витает в воздухе. Мы видим определенную динамику цен на авиабилеты… хотя замедление с двух десятков процентов до одного десятка трудно назвать оптимистичным"

– Вахруков

По его словам, железнодорожные билеты по цене близки к авиа, между перелетом и поездкой в вагоне купе существует "здоровая конкуренция". При этом треть рынка сегодня составляют автомобильные перевозки.

"Сегодня, по нашим оценкам, где-то на три части примерно равных разбита структура турпоездок по транспорту. Треть – авиация, треть – железная дорога, треть – автомобильный туризм"

– Вахруков

На фоне непростой ситуации с авиаперевозками в России и ограничениях железных дорог, связанных, в том числе, с грузоперевозками, в стране будет развиваться автотуризм, сообщил замглавы Минэкономразвития.

"Мы четко понимаем, что есть определенные опасения, связанные с доступностью авиаперевозок на горизонте до 2030 года. Именно поэтому мы делаем такой большой фокус на автомобильный туризм"

– Вахруков