МВД Турции: двое из троих террористов в Анкаре ликвидированы

Глава МВД Турции Али Ерликая сообщил о ходе спецоперации в Анкаре, отметив: двое из троих нападавших уничтожены, однако не обошлось без жертв: погибли три человека, 14 человек пострадали.

Турецкие спецназовцы ликвидировали двоих из троих напавших на объект аэрокосмической компании TUSAŞ в Анкаре, погибли три человека, 14 пострадали, сообщил в соцсети X министр внутренних дел Турции Али Ерликая.

"Ликвидированы двое террористов, устроивших теракт на объекте TUSAŞ. К сожалению, у нас трое погибших в результате нападения, 14 пострадавших"

- Али Ерликая

На месте теракта работают подразделения спецназа турецкой полиции и штурмовые отряды, в воздухе барражируют полицейские вертолеты, дороги в районе чрезвычайного происшествия перекрыты, передает РИА Новости.

В то же время президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, находящийся на саммите БРИКС в Казани заявил о четырех погибших в результате теракта - президент России Владимир Путин выразил ему соболезнования в связи с терактом.

Турецкие СМИ опубликовали видео, на котором видно, как боевики выходят из подъехавшего к проходной такси, двое из них с оружием в руках - мужчина и женщина, они пытаются пройти на территорию предприятия. Также канал показал фотографию одного из нападавших уже внутри здания.

Напомним, сегодня в районе Кахраманказан в Анкаре у здания турецкой аэрокосмической корпорации TUSAŞ - производителя военных самолетов и космического оборудования, прогремели два взрыва, после этого началась стрельба.