Теракт произошел возле объекта компании TUSAS в Турции

Рядом со зданием компании TUSAS в Турции прогремел взрыв. Власти классифицировали произошедшее как теракт.

Днем 23 октября в Анкаре раздался взрыв рядом с объектом аэрокосмической компании TUSAS. Об этом пишут турецкие СМИ.

По их сведениям, после взрыва на месте происшествия слышны звуки стрельбы. При этом ряд источников сообщает, что взрывов было два. Работников предприятия пришлось эвакуировать в целях безопасности.

Согласно предварительным данным, в результате инцидента погибли несколько человек, еще ряд граждан пострадали. Более точная информация пока не поступала.

Глава МВД Турции Али Ерликая назвал произошедшее терактом. Прокуратура Анкары уже начала расследование.

Позднее СМИ сообщили, что теракт исполнила небольшая группа боевиков. После того, как они устроили взрыв, несколько террористов прорвались в здание предприятия. На место прибыли подразделения спецназа полиции и штурмовые отряды. Сейчас там идет перестрелка с боевиками.