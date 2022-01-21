Вестник Кавказа

Главный противник Эрдогана умер в США

Главный противник Эрдогана умер в США
© Фото: AlphaX News , Creative Commons Attribution 3.0
В Штатах умер Фетхуллах Гюлен. Он был лидером террористической организации FETO. Гюлен пытался совершить госпереворот в Турции в 2016 году.

В США ушел из жизни религиозный проповедник и лидер признанной в Турции террористической организации FETО Фетхулла Гюлен. О смерти сообщил его племянник Эбесулеме.

« Фетуллах Гюлен достиг горизонтов своей души. Да помилует тебя Всевышний»

- Эбесулеме Гюлен

О смерти 83-летнего проповедника сообщили и турецкие СМИ. По их данным, Гюлен умер в штате Пенсильвания. В последние годы он страдал почечной недостаточностью, диабетом и деменцией.

Руководитель FETO жил в Штатах с 1999 года. Анкара неоднократно требовала от Вашингтона выдачи Гюлена . В самой Турции также проводятся операции против его сторонников.

Помимо этого, турецкое руководство обвиняет лидера организации в подготовке госпереворота в июле 2016 года. Сам Гюлен отрицал причастность к событиям.

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