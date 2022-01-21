Главный противник Эрдогана умер в США

В США ушел из жизни религиозный проповедник и лидер признанной в Турции террористической организации FETО Фетхулла Гюлен. О смерти сообщил его племянник Эбесулеме.
« Фетуллах Гюлен достиг горизонтов своей души. Да помилует тебя Всевышний»
- Эбесулеме Гюлен
О смерти 83-летнего проповедника сообщили и турецкие СМИ. По их данным, Гюлен умер в штате Пенсильвания. В последние годы он страдал почечной недостаточностью, диабетом и деменцией.
Руководитель FETO жил в Штатах с 1999 года. Анкара неоднократно требовала от Вашингтона выдачи Гюлена . В самой Турции также проводятся операции против его сторонников.
Помимо этого, турецкое руководство обвиняет лидера организации в подготовке госпереворота в июле 2016 года. Сам Гюлен отрицал причастность к событиям.