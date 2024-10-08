Вестник Кавказа

Ереван не рассматривает "3+3" как площадку для переговоров с Баку

Ереван не рассматривает "3+3" как площадку для переговоров с Баку
© Фото: МИД Армении
Глава МИД Армении Арарат Мирзоян рассказал, что Ереван не готов использовать платформу 3+3 в качестве площадки для переговоров с Баку. Министр добавил, что Армения предпочитает двусторонний формат.

Армянская сторона не собирается задействовать формат 3+3 как площадку для переговоров с Азербайджаном, такое заявление сделал, выступая в парламенте, глава МИД РА Арарат Мирзоян.

По словам дипломата, подобной инициативы на данный момент нет на столе. Если же в перспективе она появится, то Ереван не согласится на ее реализацию. Мирзоян пояснил, что Армения и Азербайджан поддерживают двусторонний формат переговоров, причем как по мирному договору, так и по делимитации.

Однако дипломат уточнил, что любая многосторонняя встреча дает повод для нового раунда двусторонних переговоров. Они прошли и в этот раз, напомнил он.

"Мы сконцентрировались на тексте мирного договора, попытались обеспечить положительное развитие и приблизить наискорейшее подписание"

– Мирзоян

Отметим, 18 октября на полях заседания платформы 3+3 в Стамбуле главы МИД Армении и Азербайджана пришли к договоренности о продолжении переговоров по мирному договору.

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