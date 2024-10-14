Вестник Кавказа

Байрамов и Мирзоян договорились активизировать усилия по мирному договору

Байрамов и Мирзоян договорились активизировать усилия по мирному договору
© Фото: МИД Азербайджана
Главы МИД Азербайджана и Армении завершили переговоры, которые проходили сегодня в Стамбуле на полях встречи платформы 3+3. Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян договорились активизировать усилия Баку и Еревана для скорейшего подписания мирного договора.

Министры иностранных дел Азербайджана и Армении окончили встречу, стартовавшую некоторое время назад. Заявление по ее итогам распространил МИД Азербайджана.

Переговоры Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна проводились в Стамбуле. Они были организованы в рамках заседания платформы 3+3.

В азербайджанском внешнеполитическом ведомстве заявили, что на встрече дипломаты продолжили рассмотрение проекта Соглашения о мире и межгосударственных отношениях. В ходе беседы министры заявили о готовности Азербайджана и Армении активизировать усилия для его финализации и заключения в максимально быстрые сроки.

Кроме того, представители Баку и Еревана дали высокую оценку гостеприимству, проявленному турецкой стороной.

Напомним, ранее сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва, Тегеран и Анкара предложили Баку и Еревану использовать формат 3+3 для завершения работы над мирным договором.

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