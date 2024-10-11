Вестник Кавказа

Главы МИД Армении и Турции встретились в Стамбуле

Главы МИД Армении и Турции встретились в Стамбуле
© Фото: скриншот видео МИД Армении
Переговоры министров иностранных дел Турции и Армении состоялись сегодня в Стамбуле. Хакан Фидан и Арарат Мирзоян провели встречу в рамках мероприятий формата 3+3.

Главы внешнеполитических ведомств Турции и Армении сегодня провели встречу в Стамбуле. Подробности переговоров озвучили в армянском МИД.

В министерстве уточнили, что переговоры состоялись в Стамбуле. Они прошли в рамках встречи платформы "3+3".

"Собеседники обсудили вопросы двусторонней повестки и продолжительного диалога, направленного на полноценное урегулирование отношений между Арменией и Турцией"

– МИД РА

В ведомстве добавили, что армянский министр подтвердил большое значение, которое имеет воплощение в жизнь договоренностей, достигнутых при переговорах.

Во время беседы дипломаты также обменялись мнениями по вопросам, связанным с ситуацией в регионе.

Встреча спикеров парламентов Армении и Турции

Напомним, 14 октября состоялась первая встреча председателей парламентов Турции и Армении. Нуман Куртулмуш и Ален Симонян побеседовали в Женеве, на полях Ассамблеи Межпарламентского союза.

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