Главы МИД Армении и Турции встретились в Стамбуле

Главы внешнеполитических ведомств Турции и Армении сегодня провели встречу в Стамбуле. Подробности переговоров озвучили в армянском МИД.
В министерстве уточнили, что переговоры состоялись в Стамбуле. Они прошли в рамках встречи платформы "3+3".
"Собеседники обсудили вопросы двусторонней повестки и продолжительного диалога, направленного на полноценное урегулирование отношений между Арменией и Турцией"
– МИД РА
В ведомстве добавили, что армянский министр подтвердил большое значение, которое имеет воплощение в жизнь договоренностей, достигнутых при переговорах.
Во время беседы дипломаты также обменялись мнениями по вопросам, связанным с ситуацией в регионе.
Встреча спикеров парламентов Армении и Турции
Напомним, 14 октября состоялась первая встреча председателей парламентов Турции и Армении. Нуман Куртулмуш и Ален Симонян побеседовали в Женеве, на полях Ассамблеи Межпарламентского союза.