Азербайджану и Армении предложили подписать мирный договор на площадке 3+3

Платформа 3+3 может стать местом, где завершится подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией. С таким предложением выступили участники мероприятия в Стамбуле.

Азербайджан и Армения получили предложение воспользоваться площадкой 3+3 для окончательного решения вопроса мирного договора, рассказал руководитель МИД РФ Сергей Лавров в Стамбуле. Инициаторами выступили главы внешнеполитических ведомств России, Ирана и Турции.

«Остаются проблемы в отношениях между Арменией и Азербайджаном. Сегодня мы об этом тоже много говорили. И мы, и турки и иранцы предложили нашим коллегам, Еревану и Баку, использовать площадку "3+3" для того, чтобы завершить работу над мирным договором»

- Сергей Лавров

Помимо этого, он напомнил о вкладе Москвы в лице посредника в процесс урегулирования послевоенных отношений между Баку и Ереваном.