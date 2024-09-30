Стамбул принял заседание 3+3

В пятницу, 18 октября, Стамбул принимает встречу глав МИД платформы "3+3". В ней участвуют представители пяти стран, Грузия от участия в сегодняшнем заседании отказалась.

В эти минуты Стамбуле проходит заседание глав МИД в формате платформы "3+3". Во встрече участвуют представители МИД России, Азербайджана, Армении, Ирана и Турции. В Грузии решили это заседание пропустить.

По данным различных источников, по итогам встречи будет принята совместная декларация.

В частности, на повестку дня будут вынесены вопросы расширения экономического взаимодействия. Запланировано обсуждение создания региональных транспортных коридоров.