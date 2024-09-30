Вестник Кавказа

Стамбул принял заседание 3+3

Стамбул принял заседание 3+3
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В пятницу, 18 октября, Стамбул принимает встречу глав МИД платформы "3+3". В ней участвуют представители пяти стран, Грузия от участия в сегодняшнем заседании отказалась.

В эти минуты Стамбуле проходит заседание глав МИД в формате платформы "3+3". Во встрече участвуют представители МИД России, Азербайджана, Армении, Ирана и Турции. В Грузии решили это заседание пропустить.

По данным различных источников, по итогам встречи будет принята совместная декларация.

В частности, на повестку дня будут вынесены вопросы расширения экономического взаимодействия. Запланировано обсуждение создания региональных транспортных коридоров.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1140 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Формат 3+3 договорится о нерушимости границ

Формат 3+3 договорится о нерушимости границ

Грузия снова отказалась от участия в платформе 3+3

Грузия снова отказалась от участия в платформе 3+3

Встреча в формате 3+3 по Южному Кавказу пройдет в Стамбуле

Встреча в формате 3+3 по Южному Кавказу пройдет в Стамбуле

Два города Турции примут Дни азербайджанской культуры

Два города Турции примут Дни азербайджанской культуры

Житель Стамбула ожил на своих похоронах

Житель Стамбула ожил на своих похоронах

Легендарный Босфорский мост в Стамбуле могут открыть для пешеходов

Легендарный Босфорский мост в Стамбуле могут открыть для пешеходов

Куда поехать из Стамбула на один день: 8 лучших маршрутов

Куда поехать из Стамбула на один день: 8 лучших маршрутов

Пилот турецкой авиакомпании умер во время полета

Пилот турецкой авиакомпании умер во время полета

Плывший в Грузию сухогруз столкнулся с судном в Босфорском проливе

Плывший в Грузию сухогруз столкнулся с судном в Босфорском проливе

«Азимут» начнет летать в 5 зарубежных стран из Сочи

«Азимут» начнет летать в 5 зарубежных стран из Сочи

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы