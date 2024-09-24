Формат 3+3 договорится о нерушимости границ

18 октября в Стамбуле пройдет встреча глав внешнеполитических ведомств Армении, России, Ирана и Азербайджана. Участники заседания платформы 3+3 примут совместное заявление.
"В тексте заявления будет подчёркнута необходимость решения проблем между странами региона путём диалога, исходя из принципов, закреплённых в Уставе ООН. Будет подчёркнута важность мирного урегулирования конфликтов, уважения к суверенитету, территориальной целостности, принципу нерушимости границ, невмешательства во внутренние дела"
– диписточник
Напомним, что платформа "3+3" – это шестисторонний формат сотрудничества по Южному Кавказу, который объединяет Турцию, Азербайджан, Иран, Россию и Армению. От участия в платформе отказалась Грузия. Первая встреча по Южному Кавказу в рамках платформы прошла в 2021 году, передает РИА Новости.