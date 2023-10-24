Вестник Кавказа

МИД: платформа "З+3" поспособствует миру на Кавказе

Вид на МИД
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В МИД России заявили, что формат "3+3" позволит координировать усилия по установлению мира на Кавказе. 17-18 октября пройдет третье заседание платформы

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров проведет двусторонние переговоры на полях заседания платформы "3+3".

Она отметила, что Москва считает такой формат эффективным механизмом для координации усилия по установлению прочного мира и стабильности на Кавказе.

Помимо этого, Захарова назвала платформу возможностью продвижения взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической и других сферах.

Напомним, третье заседание глав МИД платформы "3+3" состоится 17-18 октября в Стамбуле.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1220 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Грузия снова отказалась от участия в платформе 3+3

Грузия снова отказалась от участия в платформе 3+3

Встреча в формате 3+3 по Южному Кавказу пройдет в Стамбуле

Встреча в формате 3+3 по Южному Кавказу пройдет в Стамбуле

Участники платформы 3+3 согласовали дату встречи в Турции

Участники платформы 3+3 согласовали дату встречи в Турции

Министериал 3+3 пройдет в Турции

Министериал 3+3 пройдет в Турции

В МИД России пригласили Грузию в формат &quot;3+3&quot;

В МИД России пригласили Грузию в формат "3+3"

Россия и Турция заинтересованы в работе на платформе 3+3

Россия и Турция заинтересованы в работе на платформе 3+3

Азербайджан отменил переговоры с Арменией в США

Азербайджан отменил переговоры с Арменией в США

Формат &quot;3+3&quot;. Преимущества и сложности на пути развития регионального сотрудничества

Формат "3+3". Преимущества и сложности на пути развития регионального сотрудничества

Формат &quot;3+3&quot;: новое экономическое измерение для Южного Кавказа и соседей

Формат "3+3": новое экономическое измерение для Южного Кавказа и соседей

Проект &quot;3+3&quot;: от слов к делу

Проект "3+3": от слов к делу

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы