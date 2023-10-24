МИД: платформа "З+3" поспособствует миру на Кавказе

В МИД России заявили, что формат "3+3" позволит координировать усилия по установлению мира на Кавказе. 17-18 октября пройдет третье заседание платформы

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров проведет двусторонние переговоры на полях заседания платформы "3+3".

Она отметила, что Москва считает такой формат эффективным механизмом для координации усилия по установлению прочного мира и стабильности на Кавказе.

Помимо этого, Захарова назвала платформу возможностью продвижения взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической и других сферах.

Напомним, третье заседание глав МИД платформы "3+3" состоится 17-18 октября в Стамбуле.