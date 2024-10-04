Грузия снова отказалась от участия в платформе 3+3

Представители Тбилиси не собираются приезжать в Стамбул на встречу консультативной региональной платформы 3+3. Такое заявление сделали в МИД Грузии.

Тбилиси проигнорирует переговоры в формате 3+3, которые пройдут в Стамбуле послезавтра, 18 октября, рассказали в МИД Грузии.

"Нет, мы не будем участвовать"

– представительница пресс-службы министерства

Сотрудница ведомства напомнила, что грузинская сторона уже давно предупредила о своей позиции относительно этой площадки, пишет ТАСС. По ее словам, Грузия не осуществляет сотрудничество в данном формате.

Напомним, за все время состоялось две встречи в формате 3+3. Первая прошла в Москве в декабре 2021 года, вторая состоялась в Тегеране примерно год назад. Ни в одной из них представители Грузии не участвовали. Однако стоит отметить, что остальные участники формата заявляют: двери площадки всегда открыты для Тбилиси.

Участие России в заседании платформы 3+3

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, Сергей Лавров примет участие в переговорах в формате 3+3 в Стамбуле, а также проведет ряд двусторонних встреч. Он пробудет в Стамбуле два дня, завтра и послезавтра.

Дипломат также рассказала о том, насколько важен данный формат. По ее словам, платформа представляет собой обладающий высокой эффективностью механизм, который позволяет сторонам координировать усилия, направленные на достижение прочного мира и стабильности в регионах Южного Кавказа и на Среднем Востоке. Кроме того, по словам Захаровой, площадка также предоставляет возможности для развития сотрудничества участников в самых разных областях: торговле, транспорте и логистике, а также в культурно-гуманитарной области.