Грузия ждет провокаций перед выборами

Политические провокации с использованием современных технологий, включая ИИ, готовятся в Грузии в преддверии выборов в парламент, информирует Служба госбезопасности страны.
Согласно данным СГБ Грузии, провокаторы собираются распространять поддельные видео- и аудиозаписи представителей правительства. Для создания фейковых материалов, будут использоваться нейросети и другие современные технологии.
"В интересах государственной безопасности и мирного сосуществования граждан мы хотим проинформировать общественность о том, что, согласно полученной информации, группы, связанные с политическими кругами, в дни перед предстоящим парламентским выборам в Грузии планируют распространять видео- и аудиозаписи, смонтированные с помощью искусственного интеллекта и других современных технологий"
– заявление СГБ
Провокация ставит целью разжечь конфронтацию между ветвями власти, посеять вражду между руководство Грузии и Православной церковью, негативно повлиять на отношения Тбилиси с Западом.
В СГБ предупреждают: фейки будут подаваться как информация, просочившаяся из Службы государственной безопасности.
"Главной целью этой провокации является искусственное создание и нагнетание протестных настроений, создание очагов дестабилизации в стране, которые в конечном итоге будут использованы в политических целях"
– заявление
В ведомстве намерены принять необходимые меры в случае нарушения закона и реализации провокационных действий перед выборами 26 октября.
Как пояснил предупреждение Службы безопасности премьер Грузии Ираклий Кобахидзе, провокации готовят те силы, которые совместно с иностранными спонсорами, не хотят мира для Грузии.
"Речь идет о политических силах, которые не хотят добра для нашей страны. Это действующие силы как внутри страны, так и за ее пределами - "радикальная оппозиция" и ее иностранные покровители. Думаю, что у таких действий не будет никакого влияния на итоги выборов, хорошо, что наши госведомства и Служба госбезопасности бдительны"
– Кобахидзе