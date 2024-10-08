Вестник Кавказа

Грузия ждет провокаций перед выборами

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© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
СГБ Грузии предупреждает, что перед парламентскими выборами в стране ожидаются провокации. Фейки будут распространяться под видом "утечки". Выборы назначены на 26 октября.

Политические провокации с использованием современных технологий, включая ИИ, готовятся в Грузии в преддверии выборов в парламент, информирует Служба госбезопасности страны.

Согласно данным СГБ Грузии, провокаторы собираются распространять поддельные видео- и аудиозаписи представителей правительства. Для создания фейковых материалов, будут использоваться нейросети и другие современные технологии.

"В интересах государственной безопасности и мирного сосуществования граждан мы хотим проинформировать общественность о том, что, согласно полученной информации, группы, связанные с политическими кругами, в дни перед предстоящим парламентским выборам в Грузии планируют распространять видео- и аудиозаписи, смонтированные с помощью искусственного интеллекта и других современных технологий"

– заявление СГБ

Провокация ставит целью разжечь конфронтацию между ветвями власти, посеять вражду между руководство Грузии и Православной церковью, негативно повлиять на отношения Тбилиси с Западом.

В СГБ предупреждают: фейки будут подаваться как информация, просочившаяся из Службы государственной безопасности.

"Главной целью этой провокации является искусственное создание и нагнетание протестных настроений, создание очагов дестабилизации в стране, которые в конечном итоге будут использованы в политических целях"

– заявление

В ведомстве намерены принять необходимые меры в случае нарушения закона и реализации провокационных действий перед выборами 26 октября.

Как пояснил предупреждение Службы безопасности премьер Грузии Ираклий Кобахидзе, провокации готовят те силы, которые совместно с иностранными спонсорами, не хотят мира для Грузии.

"Речь идет о политических силах, которые не хотят добра для нашей страны. Это действующие силы как внутри страны, так и за ее пределами - "радикальная оппозиция" и ее иностранные покровители. Думаю, что у таких действий не будет никакого влияния на итоги выборов, хорошо, что наши госведомства и Служба госбезопасности бдительны"

– Кобахидзе

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