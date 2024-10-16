Вестник Кавказа

Эрдоган прибыл в Казань на саммит БРИКС

Реджеп Тайип Эрдоган
© Фото: Сайт президента Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Казань. В столице Татарстана проходит саммит БРИКС 2024, который будет проходить до 24 октября.

Самолет президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана приземлился в Казани. 

Лидера Турции встретил у трапа самолета глава Татарстана Рустам Минниханов. Президент страны прибыл на саммит вместе со своей своей супругой Эмине Эрдоган, сообщают РИА Новости.

Сообщается, что Эрдоган примет участие в двусторонних встречах, в том числе с президентом России. 

Отметим, что Турция ранее подала заявку на вступление в БРИКС. Власти страны мотивировали это желанием укрепить связи с Россией и КНР, а также возможностью развития вне западной парадигмы, обусловленной членством в НАТО. В России заявили, что готовы принять Турцию в альянс, несмотря на членство последней в Североатлантическом альянсе.

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