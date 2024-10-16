Эрдоган прибыл в Казань на саммит БРИКС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Казань. В столице Татарстана проходит саммит БРИКС 2024, который будет проходить до 24 октября.
Самолет президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана приземлился в Казани.
Лидера Турции встретил у трапа самолета глава Татарстана Рустам Минниханов. Президент страны прибыл на саммит вместе со своей своей супругой Эмине Эрдоган, сообщают РИА Новости.
Сообщается, что Эрдоган примет участие в двусторонних встречах, в том числе с президентом России.
Отметим, что Турция ранее подала заявку на вступление в БРИКС. Власти страны мотивировали это желанием укрепить связи с Россией и КНР, а также возможностью развития вне западной парадигмы, обусловленной членством в НАТО. В России заявили, что готовы принять Турцию в альянс, несмотря на членство последней в Североатлантическом альянсе.