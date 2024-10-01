Вестник Кавказа

Турция хочет развивать сотрудничество с БРИКС – Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган
© Фото: Сайт президента Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказался о намерении сотрудничать со странами БРИКС. Турецкий лидер подчеркнул влияние стран альянса на мировую экономику.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о желании развивать сотрудничество со странами БРИКС. 

"Турция искренне хочет развивать сотрудничество с БРИКС, и я уверен, что саммит в Казани послужит этой цели" 

– Реджеп Тайип Эрдоган

Также турецкий лидер отметил масштабность альянса. По словам Эрдогана, страны БРИКС занимают значительную долю в разных сферах мировой экономики.  

"Страны БРИКС, значительная часть которых является членами G20, как и Турция, занимают 30% поверхности Земли, в них проживает 45% ее населения; на них приходится производство 40% мировой нефти, 25% экспорта товаров и две пятых мировой торговли" 

– президент Турции

Отметим, что саммит БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. Ожидается встреча Эрдогана и Владимира Путина в рамках мероприятия, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на агентство EFE.

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