Турция хочет развивать сотрудничество с БРИКС – Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о желании развивать сотрудничество со странами БРИКС.
"Турция искренне хочет развивать сотрудничество с БРИКС, и я уверен, что саммит в Казани послужит этой цели"
– Реджеп Тайип Эрдоган
Также турецкий лидер отметил масштабность альянса. По словам Эрдогана, страны БРИКС занимают значительную долю в разных сферах мировой экономики.
"Страны БРИКС, значительная часть которых является членами G20, как и Турция, занимают 30% поверхности Земли, в них проживает 45% ее населения; на них приходится производство 40% мировой нефти, 25% экспорта товаров и две пятых мировой торговли"
– президент Турции
Отметим, что саммит БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. Ожидается встреча Эрдогана и Владимира Путина в рамках мероприятия, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на агентство EFE.