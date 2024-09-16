Турция готова отказаться от идеи членства в ЕС

Турция пересмотрит свои планы на перспективу и откажется от цели по членству страны в Евросоюзе, поскольку ее вполне устраивает нынешняя роль связующего звена между БРИКС и странами ЕС.

Туманные перспективы членства в Евросоюзе в Турции уходят на второй план на фоне того, что сейчас страна реально может стать связующим звеном между БРИКС и "Таможенным союзом" Брюсселя, заявил турецкий аналитик Энгин Озер.

"Администрация... планирует отказаться от цели полноправного членства в отношениях с Евросоюзом и перейти к модели "привилегированного партнерства". Планируется создать своего рода страну-мост, которая попытается объединить членство в БРИКС и Таможенный союз ЕС. Эта ориентация, которая, несомненно, станет интересным опытом, потребует большой политической гибкости и способности к дипломатическому маневрированию"

- Энгин Озер

Перспективы членства страны в БРИКС куда более реалистичны в отличие от вступления ее в ЕС, процедура которого длится вот уже 25 лет, и значительных подвижек в этом вопросе не наблюдается – переговоры постоянно сталкиваются с массой разногласий, уверен эксперт, передает РИА Новости.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно заявлял, что при необходимости дороги страны и ЕС могут разойтись, к тому же, возможное членство Турции в БРИКС не представляет серьезной угрозы интересам США.

В то же время Евросоюз остается крупнейшим торговым партнером Турции, и такая ситуация страну вполне устраивает. Более того – это позволит ей стать структурой, которая сможет выполнять роль западных кредитных учреждений, но на лучших условиях.

Напомним, в начале сентября Турция подала заявку на полноформатное членство в БРИКС, заявка республики будет рассмотрена членами объединения. С начала года Турция стала третьей страной, подавшей заявку на членство в БРИКС. Ранее это сделали Малайзия и Азербайджан. Эрдоган принял приглашение на саммит БРИКС, который пройдет 22-24 октября в Казани.