Турция вступает в БРИКС из-за ЕС

Желание вступить в БРИКС объяснили в МИД Турции. Глава ведомства заявил, что это связано с отсутствием перспектив на членство в ЕС. Ранее Анкара подала заявку на вступление в БРИКС.

Руководитель турецкой дипломатии Хакан Фидан объяснил интерес Анкары к БРИКС. Он отметил, что это связано с отсутствием перспектив на членство в ЕС.

Министр подчеркнул, что сегодня Турция ведет сотрудничество с объединением, потому что Брюссель не позволил Анкаре стать частью союза.

"Если экономическая интеграция Турции с ЕС привела бы к ее членству, Турция, возможно, не изучала бы других возможностей вроде БРИКС"

- Хакан Фидан

Руководитель МИД заявил, что отношение к Турции в ЕС было таким, словно в Евросоюзе председательствовали сторонники ультраправых партий.

Турция и БРИКС

Напомним, в начале сентября текущего Анкара подала заявку на вступление в БРИКС. Помощник президента России Юрий Ушаков сказал, что заявка Анкары на полноформатное участие в объединении будет рассмотрена.

Почему Турцию не берут в ЕС?

Главный редактор "МК Турция" и автор телеграм-канала "Повестка дня Турции" Яшар Ниязбаев в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о том, по каким причинам Турцию не будут принимать в Евросоюз, отметив, что ключевую роль здесь играет нежелание Анкары выполнять европейские требования.

"Я думаю, осознание того, что Турцию не будут принимать в члены Евросоюза, пришло более 10 лет назад, где-то с 2012 года, когда в стране начались серьезные протестные настроения против Реджепа Тайипа Эрдогана. У Еврокомиссии есть определенные критерии, и она отслеживают их выполнение кандидатами в члены ЕС. После серьезных протестов 2013 года еврочиновники подчеркивали, что народные выступления не должны подвергаться такому жесткому разгону и для Европы это принципиальный вопрос", - прежде всего сказал он.

"Затем в 2015-2016 годах от Турции потребовали изменения законодательства по 4 пунктам европейских критериев, но для нынешнего руководство это оказалось неприемлемым. Поскольку Турция не стала синхронизировать законодательство с европейскими нормами, стало ясно, что для нынешнего союза правящей Партии справедливости и развития и Партии национального движения выполнение условий членства в ЕС невозможно. Кроме того, Турция начала давать другую оценку своему развитию, отмечая, что ЕС – уже не совсем то, что предоставляет ей возможности для будущего развития", - продолжил Яшар Ниязбаев.

"В итоге теперь Турция считает, что она должна сохранять баланс между Западом и Востоком. Поэтому то, что она является частью западного военного блока НАТО и будет частью иного экономического или политического блока, как БРИКС, не воспринимается в Анкаре как что-то негативное, а напротив, как то, что дает республике больше веса на международной арене. Турция не хочет находиться под влиянием западных партнеров, стремится быть более независимой, а потому не заинтересована в организациях, которые смогут ее сковывать", - обратил внимание востоковед.

"Надо добавить, что Турция – это все-таки мусульманская страна с большим населением и лидером, который может не вполне поддаваться влиянию Запада. Для европейцев это важно, когда они принимают решения по новым членам Евросоюза. А Турции уже неинтересно соответствовать европейским критериям, поскольку в ее нынешнем направлении развития для государства легче проводить свою политику, например, в сфере безопасности, не будучи скованным требованиями Евросоюза. Речь о той же борьбе с Рабочей партией Курдистана. В рамках ЕС Турция утратила бы свои позиции, с которых она, разумеется, не хочет уходить", - заключил Яшар Ниязбаев.