Турция ищет спасения в БРИКС из-за давления США

Турция стремится в БРИКС. США оказывают на нее давление из-за антироссийской политики Запада, и турецкие власти стремятся диверсифицировать связи с внешними рынками и партнерами.

Крымский вопрос

На фоне очередных новостей о непризнании Турцией Крыма частью России в Кремле сделали ряд важных заявлений об отношениях с турецким партнером. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверен, что, несмотря на слова Реджепа Тайипа Эрдогана о Крыме, две страны продолжат развивать двусторонние связи.

"Эта тема относится к категории разногласий, которые есть между нами и нашими турецкими друзьями. Не оставляем наши целенаправленные попытки и далее разъяснять турецким друзьям и коллегам нашу точку зрения", – сказал Песков, добавив: "Мы надеемся, что со временем это позволит Анкаре лучше понять нас, лучше понять и согласиться с нашими доводами. Мы продолжаем развивать наши отношения с Турцией, партнерские отношения".

В этот же день, 13 сентября, на брифинге официальный представитель Кремля обратил внимание на неприкрытое давление, которое США оказывают на Турцию. "Действительно, США оказывают ничем не прикрытое давление на Турецкую Республику, не гнушаясь запугиваниями последствиями для экономики", - сказал он. Песков заметил, что Турция "продолжает руководствоваться исключительно собственными интересами, в том числе и развивая торгово-экономическое и иное сотрудничество" с Россией.

Комментарии Пескова, с одной стороны, показывают, что Россия хотела бы изменения курса Турции по теме Крыма. Ну или, как минимум, чтобы турецкая сторона лучше понимала мотивацию Москвы в этом вопросе. С другой стороны, даже с такой позицией в пользу Украины ничего катастрофического для России не произошло. Турция и Россия продолжают сотрудничать в газовом секторе, строительстве АЭС, торговле и других сферах. И де-факто турецкие власти не присоединялись к западным санкциям.

Насколько позиция Турции по Крыму связана с давлением Запада - вопрос нелегкий. Песков не дал однозначного ответа, хоть и признал факт давления. Само же правительство Эрдогана заявляет, что тема Крыма является для них чувствительной из-за личной позиции по крымским татарам как единоверцам и тюркоязычному народу. Недавно турецкий МИД пошел еще дальше. Генеральный директор ведомства по вопросам международной безопасности Басат Озтюрк подчеркнул, что "поддержка территориальной целостности Украины" вызвана "братскими" узами Турции и Украины. Озтюрк сказал, что его страна не хотела бы затягивания конфликта, но это не означает, что Украина должна капитулировать.

Борьба Запада против российско-турецкого партнерства

В случае Крыма и вообще Украины факта давления Запада исключать не стоит. Что является уже неоспоримым фактом, так это то, что США уже целых два года пытаются внести разлад в российско-турецкие деловые связи. После начала СВО несколько раз представители Минфина США открытым текстом требовали соблюдения антироссийских санкций. 12 июня американское казначейство включило 17 турецких компаний в санкционный список. В Вашингтоне знают, что для Россия Турция - один из трех главных торговых партнеров, важный покупатель энергоносителей и потенциально газовый хаб. Без поддержки Анкары санкционная удавка Запада неэффективна.

Начавшиеся в этом году проблемы с платежами все еще сохраняются. Как сообщают РИА Новости, американские власти требуют от турецких банков строго контролировать источники финансирования и денежных переводов, осуществляемых из России в Турцию и наоборот. Минфин США оказывает давление как на государственные, так и на частные финансовые учреждения. Любые переводы и открытия счетов для российских граждан проверяются под лупой.

Посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов обеспокоен текущими сложностями в торгово-экономических связях России и Турции и обращает внимание на блокировку переводов и закрытие счетов. Весной 2024 года он прямо заявил, что страны Запада добиваются разрушения российско-турецких экономических отношений. По данным турецкого статистического агентства TurkStat, опубликованным в конце июля, экспорт из Турции в Россию в первом полугодии 2024 года снизился на 28,3% (до $4,16 млрд) по сравнению с тем же периодом 2023 года. Российский экспорт тоже переживает спад. В 2024 году он упал на больше, чем на 10% (с $24 млрд до $22 млрд). Из-за американских санкций страдает в первую очередь реэкспорт в оба направления. Становится сложнее ввозить в РФ европейские товары через Турцию и российские энергоносители в Европу.

Наибольший интерес для США в российско-турецкой торговле представляют энергетика и товары двойного назначения. По словам председателя Турецкой ассоциации экспортеров машиностроения Кутлу Каравелиоглу, насчитывающей 22 тыс членов, из-за антироссийских санкций турецкие экспортеры машиностроения могут в этом году потерять до $1 млрд. Наибольший спад, по его оценкам, наблюдается в сегменте станков, насосов и электродвигателей.

Проблемы испытывают турецкие судоходные компании. В марте нефтеперевалочный терминал среднего размера Дортйол объявил, что больше не будет принимать российский импорт после того, как в январе сенаторы США пожаловались, что "замаскированная российская нефть", поставляемая через этот объект, даже попадала на военные корабли США после переработки на греческом НПЗ. Турция в незаконной переправке российской нефти начали обвинять и европейцы. В мае европейское издание Politico сообщило, что Москва получила 3 млрд евро благодаря санкционной лазейке, которая позволяет Турции перемаркировать российскую нефть и поставлять ее в ЕС.

Санкции США затронули даже сферу, считавшуюся одним из флагманов российско-турецкого партнерства. Туристический поток из России в Турцию начал снижаться, за полгода Турцию посетили лишь 2,7 млн туристов из России. В досанкционные годы этот показатель мог достигать 3–3,5 млн человек.

Когда проблемы устранятся, не знают ни представители турецкого госбанка Ziraat, ни их российские партнеры из ВТБ. Выходом из трудной ситуации могло бы стать использование национальных и цифровых валют. Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган постоянно затрагивают данную тему. И на саммите ШОС вице-премьер РФ Александр Новак сообщил журналистам, что, несмотря на давление Запада, наши страны переходят на расчеты в рублях и лирах, развивают сотрудничество в клиринговых платежах, а в будущем намерены перейти к цифровым валютам.

Выход в БРИКС

Растущее давление Запада является отчасти объяснением того, почему Турция стремится в БРИКС и ШОС. Эрдоган уже дал согласие на участие в саммите в Казани 22-24 октября, а Анкара подала заявку на членство в этой организации. В торговле Турция на 50% зависит от европейского рынка, а из $142 млрд инвестиций $119 приходится на западные страны. Анкара хочет диверсифицировать свои связи с внешним миром, причем как политически, так и финансово-экономически.

В МВФ и Госдепе довольно скромно отреагировали на бриксовские устремления Турции. Но благожелательная позиция продиктована не симпатией к Эрдогану, а страхами отпугнуть его. Все-таки благодаря своему географическому положению и членству в НАТО Турция остается важным, хоть и трудным партнером ЕС и США.