Эрдоган приедет на саммит БРИКС в Казань

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган принял приглашение российской стороны стать участником саммита БРИКС в Казани, об этом рассказал помощник Владимира Путина.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ответил согласием на приглашение российских властей принять участие в саммите БРИКС, который пройдет в Казани.

О принятии приглашения помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал "Интерфаксу".

"Предложение турецкой стороне было передано, Эрдоган его принял"

– дипломат

Накануне пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что даты планируемого визита главы государства в Турцию пока не согласованы, но эта работа ведется.

Отметим, что саммит БРИКС состоится 22-24 октября. Местом его проведения станет столица Татарстана Казань.

Чем Турции интересна БРИКС?

Научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН, директор Центра изучения современной Турции Амур Гаджиев в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал об интересах Турции во вступлении в БРИКС.

"Об интересе Турции к БРИКС свидетельствуют новейшие шаги республики, направленные на сближение с организацией. Турция позиционирует себя в качестве самостоятельной силы и одного из центров полицентричного мира, и членство в БРИКС позволяет ей решать прежде всего задачи внешнеполитического порядка. Участие в организации необходимо ей для реализации статуса самостоятельного игрока, играющего порой ключевую роль в решении глобальных проблем, в том числе продовольственных, и региональных, как ситуации в Сирии и Ливии. То есть первый вопрос, который Турция хочет решить за счет вступления в БРИКС, – вопрос престижа и повышения своих позиций в системе глобального управления", - прежде всего сказал он.

"Второй вопрос лежит в плоскости экономики. В сегодняшних непростых геополитических условиях политические проблемы во многом сопровождаются экономическими препятствиями в виде санкций. Здесь Турция заинтересована в том, чтобы повышать свое значение в незападном экономическом пространстве, чтобы балансировать потенциальные экономические угрозы с Запада преференциями и льготами в торговых контактами с другими государствами. За счет членства в БРИКС Турция сможет как минимум повысить экспортные поставки. Сейчас задан такой тренд в двусторонней торговле между странами БРИКС, как переход на национальные валюты во взаиморасчетах, и Турции безусловно интересно повышение доли турецкой лиры в своей внешней торговле", - отметил Амур Гаджиев.

"Кроме того, в контексте транспортных узлов Турция как страна, позиционирующая себя в качестве регионального хаба, имеет очевидную выгоду от вступления в БРИКС. Вопрос о строительстве газового хаба на территории Турции все еще сохраняет свою актуальность, переговоры на данную тематику продолжаются. Поставки через территорию Турции востребованы, и со вступлением республики в БРИКС они станут еще более востребованы", - заключил востоковед.

Чем БРИКС интересна Турция?

БРИКС, в свою очередь, крайне заинтересована в принятии Турции в свои члены. "Важную роль в этом играет геостратегическое и геоэкономическое расположение Турецкой Республики. Как известно, она находится на маршрутах доставки, в том числе энергетических, продовольственных, транспортных, будучи важным региональным хабом в контексте не только Евразии, но и на межконтинентальном уровне. С другой стороны, мы знаем, что Турция является важным растущим экономическим игроком с развитыми инфраструктурой, экономикой и промышленностью. Страны БРИКС активно сотрудничают с Турецкой Республикой, особенно в условиях текущих геополитических трудностей, и как растущий экономический игрок с большими ресурсами она естественно интересна организации", - подчеркнул Амур Гаджиев.

"Имеет значение и политический момент. Турция является кандидатом на вступление в Евросоюз, но в то же время демонстрирует в контексте мировой политики внешнеполитическую самостоятельность в смысле многовекторности и продолжает развивать, несмотря на колоссальное давление со стороны Запада, контакты со странами Евразии. Турция как сторонник полицентричного мира и многополярного миропорядка очень интересна странам БРИКС, ведь она придерживается схожих в контексте мировой политики идеологических взглядов по дальнейшей структуре мирового порядка", - продолжил он.

"В культурном плане Турция – это мусульманская страна, являющаяся одним из лидеров мусульманского мира. Соответственно, ее вхождение в объединение БРИКС сыграет определенную положительную пользу для структуры организации", - добавил директор Центра изучения современной Турции.