Турция подала заявку на полноценное участие в БРИКС

В России подтвердили просьбу Турции принять ее в состав БРИКС. Заявка республики будет рассмотрена членами объединения.

Страны БРИКС займутся рассмотрением турецкой заявки на членство в объединении. Об этом 4 сентября рассказал помощник президента России.

"Турция подала заявку на полноформатное членство. Будем рассматривать"

– Юрий Ушаков

Турция стала третьей страной с начала этого года, подавшей заявку на членство в БРИКС. Ранее это сделали Малайзия и Азербайджан.

Напомним, через полтора месяца Казань примет саммит БРИКС. Он намечен 22-24 октября. Накануне свое участие в нем подтвердил президент Турции.