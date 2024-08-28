Вестник Кавказа

Турция подала заявку на полноценное участие в БРИКС

БРИКС
© Фото: сайт саммита БРИКС 2023
В России подтвердили просьбу Турции принять ее в состав БРИКС. Заявка республики будет рассмотрена членами объединения.

Страны БРИКС займутся рассмотрением турецкой заявки на членство в объединении. Об этом 4 сентября рассказал помощник президента России.

"Турция подала заявку на полноформатное членство. Будем рассматривать"

– Юрий Ушаков

Турция стала третьей страной с начала этого года, подавшей заявку на членство в БРИКС. Ранее это сделали Малайзия и Азербайджан.

Напомним, через полтора месяца Казань примет саммит БРИКС. Он намечен 22-24 октября. Накануне свое участие в нем подтвердил президент Турции.

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