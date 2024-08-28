Правящая партия подтвердила интерес Турции к БРИКС

В ПСР сообщили, что никаких подвижек по вопросу вступления Турции в БРИКС пока нет. При этом в партии подтвердили заинтересованность республики в членстве в этой организации.

Турция заинтересована в членстве в БРИКС. Такое заявление сделал официальный представитель Партии справедливости и развития.

Омар Челик подчеркнул, что республика вступить в организацию, однако конкретных решений на данный момент нет.

"Наш президент неоднократно говорил о желании вступить в БРИКС. Процесс продолжается, конкретного решения пока нет, когда оно будет, мы проинформируем об этом"

– представитель ПСР

Напомним, накануне агентство Bloomberg сообщило, что турецкое руководство подало заявку в БРИКС.