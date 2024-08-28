Вестник Кавказа

Членство в БРИКС не лишит Турцию статуса кандидата в ЕС

Членство в БРИКС не лишит Турцию статуса кандидата в ЕС
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Брюсселе заявили, что Турция остается кандидатом в ЕС, несмотря на заявку в БРИКС. Ранее СМИ заявили, что Анкара подала заявку на вступление в объединение.

Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано прокомментировал информацию о том, что Турция подала заявку на вступление в БРИКС.

Он отметил, что Турция остается кандидатом на членство в Евросоюз, несмотря на заявку на членство в объединение. Стано добавил, что Анкара сама решает, что лучше для нее.

«Турция остается страной-кандидатом, что предусматривает некоторые ограничения. У нас с Турцией общий таможенный союз, хорошие и очень выгодные для Турции торговые отношения»

- Петер Стано

Ранее издание Bloomberg заявило, что Турция подала заявку на вступление в БРИКС.

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