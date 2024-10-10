Вестник Кавказа

Анапа избавилась от незаконной свалки

Анапа избавилась от незаконной свалки
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Нелегальную свалку мусора ликвидировали в Анапе. Из Воскресенского вывезли более четырнадцати тонн отходов.

В Анапе на территории хутора Воскресенский устранили свалку.

Склад отходов был обнаружен на местной перегрузочной станции. Вывоз мусора был организован после обращения местных жителей в межрайонную прокуратуру.

«Руководителю организации внесено представление. Хозяйствующий субъект привлечен к административной ответственности и оштрафован»

– сообщение «Чисто Анапа»

Специалисты избавили Воскресенский от более чем 14 т мусора.

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