Анапа избавилась от незаконной свалки

Нелегальную свалку мусора ликвидировали в Анапе. Из Воскресенского вывезли более четырнадцати тонн отходов.
В Анапе на территории хутора Воскресенский устранили свалку.
Склад отходов был обнаружен на местной перегрузочной станции. Вывоз мусора был организован после обращения местных жителей в межрайонную прокуратуру.
«Руководителю организации внесено представление. Хозяйствующий субъект привлечен к административной ответственности и оштрафован»
– сообщение «Чисто Анапа»
Специалисты избавили Воскресенский от более чем 14 т мусора.