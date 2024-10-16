Вестник Кавказа

Следователи организовали проверку гостиницы в Анапе после пожара

Следователи организовали проверку гостиницы в Анапе после пожара
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Гостиницу «Южанка» в Анапе тщательно проверят сотрудники местной прокуратуры и определят причину возникшего пожара. Итоги работ определят последующие действия.

Прокуратура начала проверку после пожара в гостиничном комплексе «Южанка» в Анапе, в результате которого крыша обоих зданий выгорела практически полностью, рассказали в ведомстве.

Возгорание в гостинице в селе Сукко случилось сегодня в районе 4 утра по мск. Огонь разросся до 1100 кв м. Спасателям пришлось эвакуировать всех постояльцев и сотрудников – в общей сложности около 60 человек. Им обеспечили горячее питание и временное место размещение.

Над тушением пожара трудились 50 сотрудников МЧС и 14 единиц специальной техники.

На данный момент причины происшествия еще неизвестны. Этим как раз занимаются следователи. По итогам их работ будет заведено уголовное дело, если обнаружатся факты поджога или нарушения правил безопасности.

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