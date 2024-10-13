В Анапе потушили пожар в гостиничном комплексе

Кубанские спасатели справились с огнем на крыше двух зданий гостиничного комплекса в Анапе – открытое горение ликвидировано, сейчас огнеборцы занимаются проливкой конструкций и разборкой выгоревших зданий.

Пожарные ликвидировали открытое горение кровли двух зданий гостиничного комплекса в селе Сукко в Анапе, сообщает Telegram-канал МЧС России.

"Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение в Анапе"

- МЧС России

Сейчас на месте пожарища огнеборцы проводят проливку и разборку конструкций зданий.

Сведений о пострадавших не поступало, все эвакуированные 60 постояльцев гостиницы будут размещены в других отелях региона.