Вестник Кавказа

В Анапе тушат масштабный пожар в гостиничном комплексе

В Анапе тушат масштабный пожар в гостиничном комплексе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Минувшей ночью в Анапе вспыхнули кровли двух зданий гостиничного комплекса, пожар охватил площадь свыше тысячи квадратных метров, из зданий пришлось эвакуировать постояльцев, однако никто из них не пострадал.

В гостиничном комплексе в селе Сукко в городе-курорте Анапе (Краснодарский край) минувшей ночью загорелись кровли двух зданий, пострадавших нет, спасателям пришлось эвакуировать 60 постояльцев отеля, сообщает в своем Telegram-канале МЧС России.

"В селе Сукко загорелись кровли двух зданий гостиничного комплекса на общей площади 1 100 кв м. Предварительно, никто не пострадал. Эвакуированы 60 человек"

- МЧС России

Пожар тушат 50 огнеборцев и 14 единиц техники, к 6 часам утра им удалось локализовать возгорание на площади 1,1 тыс кв м, сообщили в ведомстве.

Тушение пожара продолжается.

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