Вестник Кавказа

Ставрополье пережило семь пожаров

Ставрополье пережило семь пожаров
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Семь пожаров вспыхнули вчера на Ставрополье. Два крупных возгорания произошли в Ессентуках и в Винсадах. Пострадали двое человек.

Семь возгораний вспыхнули 16 сентября на Ставрополье, есть пострадавшие, сообщает пресс-служба краевого МЧС.

Как отметили в ведомстве, самые крупные пожары произошли в Ессентуках и населенном пункте Винсады.

В Ессентуках горело заброшенное здание на площади 30 кв м. В результате пожара пострадал один человек, еще одного удалось спасти.

В Винсадах сгорел дачный домик, который находился на территории СНТ «Труженник». В результате возгорания пострадал один человек.

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