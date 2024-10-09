Ставрополье пережило семь пожаров

Семь пожаров вспыхнули вчера на Ставрополье. Два крупных возгорания произошли в Ессентуках и в Винсадах. Пострадали двое человек.
Семь возгораний вспыхнули 16 сентября на Ставрополье, есть пострадавшие, сообщает пресс-служба краевого МЧС.
Как отметили в ведомстве, самые крупные пожары произошли в Ессентуках и населенном пункте Винсады.
В Ессентуках горело заброшенное здание на площади 30 кв м. В результате пожара пострадал один человек, еще одного удалось спасти.
В Винсадах сгорел дачный домик, который находился на территории СНТ «Труженник». В результате возгорания пострадал один человек.