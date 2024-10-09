При пожаре в Нальчике спасены 20 человек

Пожар вспыхнул в одном из домов Нальчика. Пожарные спасли 20 человек, один был доставлен в больницу. Возгорание уничтожено.

В одном из многоквартирных домов Нальчика вспыхнуло возгорание, была проведена эвакуация, сообщает пресс-служба республиканского МЧС.

Как заявили в ведомстве, сигнал о пожаре поступил в 19:50 мск. Было установлено, что загорелась квартира в семиэтажном здании. Спасатели провели эвакуацию.

Отмечается, что пожарные вытащили из задымленной зоны 20 человек, причем четверых – из самой горящей квартиры. Жертв нет, один человек был доставлен в больницу.

Стоит добавить, что огонь был уничтожен в 20:55. В ликвидации возгорания участвовали 25 спасателей и 5 единиц техники. Все причины уточняются.