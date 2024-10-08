Подозреваемого по делу о пожаре на АЗС арестовали в Чечне

Расследование дела о пожаре на АЗС продолжается в Чечне. Водитель автоцистерны арестован.

В Чечне арестован подозреваемый по делу о пожаре, произошедшем в минувшую субботу на АГЗС. Об этом сказано в Telegram-канале краевого управления СКР.

"В Чеченской Республике в отношении водителя автоцистерны с сжиженным газом, подозреваемого в оказании небезопасных услуг, повлекших гибель четырех человек, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу"

– пресс-служба управления

Мужчину подозревают в выполнении работ, не соответствующих уровню безопасности и приведших к гибели двух и более людей.

"Возгорание произошло в результате нарушения водителем требований безопасности при работе на территории АГЗС. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы"

– краевое управление СКР

Ранее сообщалось, что в субботу на газозаправочной станции в Грозном вспыхнул пожар, жертвой которого стали 4 человека.