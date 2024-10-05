Иранский самолет сел на недостроенную полосу в Грозном

В аэропорту Грозного произошел авиаинцидент: пилоты иранского самолета перепутали полосу и сели на строящеюся ВПП. Организована проверка.
Самолет иранской авиакомпании Mahan Air совершил посадку на строящуюся взлетно-посадочную полосу в аэропорту Грозного, передал Telegram-канал «Авиаторщина».
Происшествие случилось во время выполнения регулярного рейса между Тегераном и столицей Чечни. При посадке пилоты перепутали полосу и приземлились левее от необходимого места – прямо на строящуюся ВПП. Самолет приземлился без каких-либо проблем. Никто из пассажиров или членов экипажа не пострадал.
Южная транспортная прокуратура начала проверку авиаинцидента и соблюдений правил безопасного полета.