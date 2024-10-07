Удар молнии приостановил работу аэропорта в Турции

В Турции в аэропорт ударила молния, пострадал один человек, он госпитализирован. Аэропорт на 24 минуты приостановил работу.

Молния ударила в аэропорт Ризе Артвин в Турции, это произошло в момент закрытия дверей самолета, вылетающего в Стамбул, информирует онлайн-платформа гражданской авиации страны HavaSosyalMedya.

"Перед вылетом рейса Ризе-Артвин - Стамбул молния ударила в аэропорт, когда дверь самолета должна была закрыться и начаться процесс вылета… В этот период операции были временно приостановлены, так как молнии продолжали бить в районе места стоянки. После 24-минутного ожидания операции были возобновлены"

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От удара молнии пострадал оперативный сотрудник воздушного судна, готовящегося к вылету. Он потерял сознание, медики доставили его в больницу. Состояние пострадавшего оценивается как нормальное.