Куда поехать из Стамбула на один день: 8 лучших маршрутов

В этом году Стамбул официально стал самым посещаемым городом мира. Расскажем, куда можно поехать из Стамбула на один день, как добраться, сколько займет дорога и что посмотреть в этих местах.

Благодаря богатому культурному наследию и огромному количеству достопримечательностей в Стамбуле невозможно заскучать. Но тем, кто приезжает в город на Босфоре уже не первый раз, стоит оторваться от созерцания городских пейзажей, чтобы открыть для себя пляжи, леса и очаровательные городки и деревни, которые лежат за пределами Стамбула.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Флорья и Йешилкей

Время в пути: 1 час

В пригороде Флория, расположенном на берегу Мраморного моря, находится Приморский павильон Ататюрка - историческое здание, стоящее на колоннах в море, которое когда-то служило летней резиденцией для Мустафы Кемаля Ататюрка, а теперь функционирует как музей (на момент октября 2024 года там реставрация). Рядом находится пляжный клуб, а немного подальше большой общественный парк с площадками, столами для пикника, велосипедными и пешеходными дорожками. К востоку от Флорьи на побережье лежит район Йешилкей с пляжем, набережной, историческими деревянными домами и церквями (например, католическая и армянская церкви), а также множеством кафе. Стамбульский музей авиации в Йешилкее, который соседствует со старым аэропортом Ататюрка, представляет собой экспозицию военных самолетов и техники. Эти два района соединены набережной, которая проходит мимо огромного аквариума, лунапарка и небольших общественных пляжей.

Как добраться до Йешилкей и Флорьи: от площади Таксим можно сесть на линию M2 и доехать на метро до Еникапы, а затем пересесть на линию Мармарай, ехать 23 минуты до железнодорожной станции Флорья. По пути можно выйти около Музея авиации, около стамбульского аквариума или рядом с резиденцией Ататюрка. Вся поездка занимает менее часа в одну сторону.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Принцевы острова

Время в пути: 1,5 часа

Принцевы острова - это одно из любимых мест для отдыха у жителей и гостей Стамбула за пределами города. Посетителей привлекают живописные виды, пляжи, исторические особняки и возможность маленького морского путешествия. Большинство едут сразу на самый большой из Принцевых островов - Бююкаду, где посещают греческий монастырь Святого Георгия Кудунского, расположенный на вершине холма. На Хейбелиаде посещают константинопольский монастырь и греческий храм. Приезжают и на Бургазаду и ближайшую к Стамбулу Кыналыаду.

Как добраться до Принцевых островов из Стамбула: на паромах и лодках можно доехать до четырех островов с пристаней Кабаташ, Кадыкей, Бешикташ, Бостанджи, Эминеню и Картал. Дешевле всего это сделать на государственном пароме Шехир Хатлары, но есть и частные варианты. Поездка занимает примерно от одного часа до 1,5 часов, в зависимости от пристани и острова.

© Фото: Ольга Андронова/ "Вестник Кавказа"

Белградский лес

Время в пути: 1,5 часа

Белградский лес, расположенный на площади почти 5,5 тысяч га на севере от Стамбула, посещают как с целью погулять на природе или покататься на велосипедах, так и выбраться на пикник. Кроме диких лесных участков в заповеднике есть ухоженная часть со столами для пикника, парковкой и другими удобствами. Среди деревьев скрываются исторические плотины и акведуки, наибольшей популярностью пользуется водохранилище Бююк-Бент. Вход в заповедник для пеших посетителей бесплатный. Недалеко от Белградского леса находится Дендрарий Ататюрка - еще одно популярное место для прогулок с прудами и кафе.

Как добраться до Белградского леса: Одно из мест, где можно зайти в лесопарк - ворота со стороны Бахчекёй, куда можно доехать на автобусе 42HM от станции метро Хаджиосман за 20 минут (15 остановок). До этой станции от Таксима ехать на метро по линии M2 10 остановок (26 минут). Из Сарыйера до Бахчекей ехать на автобусе №153 всего 20 минут. Чтобы добраться до дендрария Ататюрка, нужно сойти на автобусной остановке Kemerburgaz Yolu.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Полонезкей

Время в пути: 1,5 часа

Расположенная на территории природного парка "польская деревня" Стамбула или Полонезкей была основана польскими эмигрантами в середине XIX века. Здесь можно увидеть Костел Ченстоховской Богоматери, польское кладбище, а также этнографический музей польских поселенцев. Многие местные жители и туристы приезжают сюда погулять в парке и посидеть в одном из кафе Полонезкея, где наряду с турецкой кухней есть польские блюда. Семьи с детьми часто посещают местный зоопарк, где многие животные просто ходят по его территории, а не сидят в клетках. Вход для взрослых в октябре 2024 года стоит 500 лир (1425 рублей), для детей - 300 лир (855 рублей), корм для животных можно купить за 100 лир (285 рублей).

Как добраться до Полонезкея: до деревни из центра Стамбула, расстояние между которыми составляет почти 30 км, можно доехать примерно за полтора часа, в зависимости от пробок и района. Например, из района Кавачик, расположенного в азиатской части города, ехать всего полчаса на автомобиле, но там можно сейчас на автобус №137, который идет до Полонезкея.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Килиос

Время в пути: 1,5 часа

Район Килиос или Кумкой, расположенный примерно в 30 км к северу от центра Стамбула, в первую очередь знаменит песчаными пляжами. Здесь есть как муниципальные пляжи и укромные бухты, так и пляжные клубы с более хорошей инфраструктурой.

Как добраться до Килиоса: от станции метро Хаджиосман до курорта можно доехать на автобусе №151. Также можно ехать через Сарыер, от которого до Килиоса ходят маршрутки. Поездка в целом займет полтора часа, если не попасть в пробку.

Румелифенери и Гарипче

Время в пути: 1,5 часа

Рыбацкая деревня Румелифенери находится в самой северной точке Стамбула, где Босфор встречается с Черным морем. Здесь был построен маяк в 1856 году для наблюдения за проливом во время Крымской войны. Рядом также находятся руины генуэзской крепости, где пока что проходит реставрация( ее не стоит путать с более близкой к центру крепостью Румелихисар). Своя крепость есть и в деревне Гарипче, расположенной неподалеку от Румелифенери, она также реставрируется. В Гарипче есть руины башни, которую называют башней Хасан-паши.

Как добраться до Румелифенери и Гарипче: от станции метро Хаджиосман можно сесть на автобус № 150, который идет в обе деревни.

Ялова и Термаль

Время в пути: 1,5 часа

Городок Термаль, расположенный примерно в 40 км от Стамбула, известен горячими источниками. В этой местности можно увидеть водопады и озера, пройтись по туристическим тропам. На курорте Ялова кроме спа и хамамов можно посетить дендропарк Карача и бывшую летнюю резиденцию Ататюрка.

Как добраться до Яловы и Термала: на пароме İstanbul Deniz Otobüsleri можно доехать из Йеникапы в Ялову за час 15 минут. Из Яловы до Термала ходят маршрутки (14 км - ехать полчаса).

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Анадолукавагы

Время в пути: 2 часа

Рыбацкая деревня Анадолукавагы, расположенная в 30 км от центра Стамбула - это конечная точка паромной прогулки по Босфору. Почти двухчасовое путешествие в одну сторону проходит мимо дворцов, особняков и крепостей, расположенным по берегам Босфора. По прибытии у пассажиров будет почти три часа, чтобы исследовать деревушку и прогуляться к руинам крепости Йорос.

Как добраться до Анадолукавагы: удобнее всего ехать на пароме Шехир Хатлары с пристани Эминеню утром и вернуться днем таким же образом.