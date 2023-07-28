Принцевы острова весной: как добраться и что посмотреть?

Порой даже такой многогранный город как Стамбул может утомить .Отдохнуть от шумных и суетливых улиц города можно на одном из Принцевых островов. Расскажем, как добраться до Принцевых островов из Стамбула, какой остров лучше посетить и что там посмотреть, а также как перемещаться между островами и по ним.

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Принцевы острова идеально подходят для поездки из Стамбула на целый день. До этих островов удобно добираться как из европейской, так и с азиатской части города. Лучшее время для посещения Принцевых островов - это будние дни, причем лучше в межсезонье, поскольку в летние месяцы, а особенно в летние выходные, к местным жителям присоединяется огромное количество туристов.

Где находятся Принцевы острова?

Принцевы острова расположены в Мраморном море, недалеко от стамбульского побережья. В ясный день эту группу островов можно увидеть из Стамбула, например со смотровой площадки Галатской башни.

Почему Принцевы острова так называются?

Помимо природной красоты Принцевы острова интересны и исторической точки зрения. В византийскую эпоху эти острова служили местом ссылки принцев и других приближенных к императорской семье особ, отсюда и их название. К Османской империи острова перешли в том же году, когда пал Константинополь.

Сколько Принцевых островов?

Принцевы острова в Стамбуле называют просто "адалар" или острова, на карте их можно найти под названием "Кызыл адалар", но у каждого из них есть свое имя. Всего Принцевых островов девять. Единственный способ передвижения между Принцевыми островами - на пароме.

Какой из Принцевых островов выбрать?

Из девяти островов туристов обычно возят только на четыре: Бююкада (самый большой и популярный), Хейбелиада (второй по величине), Кыналыада (самый маленький из четырех) и Бургазада. Остальные острова называются Седефадасы или Перламутровый остров, Яссыада (“плоский”) или Остров демократии и свободы, Сивриада или Хайырсызада, Кашыкадасы или Пиде (“остров-ложка”) и Тавшанадасы или Заячий остров.

Каждый из четырех островов по-своему хорош, но большинство туристов ограничиваются посещением Бююкады - самого крупного острова. С одной стороны, там больше пляжей и достопримечательностей, но с другой стороны - намного больше людей. Однако если есть время для посещения только одного острова - обычно выбирают Бююкаду. Более мелкие острова уже можно совмещать друг с другом.

Как добраться до Принцевых островов из Стамбула самостоятельно?

Самый популярный вариант для самостоятельной поездки на Принцевы острова - это государственный паром компании Шехир Хатлары (Sehir Hatlari). Проезд осуществляется по стамбульскому проездному (Istanbulkart) и стоит 58 лир (168 рублей) в одну сторону.

На европейской стороне муниципальные паромы отходят с пристани Кабаташ через Кадыкей, на азиатской стороне - с Бостанджи. Один раз в день государственный паром останавливается в Эминеню в 19:05. Поездка от Эминеню до Бююкады на государственном пароме занимает примерно полтора часа.

Кыналыада - это самый близкий к Стамбулу остров, ехать до него от 25 до 40 минут, дальше паромы останавливаются на Хейбелиаде и Бургазаде и только потом идут к Бююкаде.

Также есть и частные паромы, а также экскурсионные паромы, где оплата производится только картой или наличными. Идут они быстрее, но стоят дороже.

Например, на Бююкаду и Хейбелиаду возит частная компания Dentur Avrasya с причалов Бешикташ, Кабаташ и Эминеню. С компанией Turyol можно уехать кроме двух самых крупных островов еще и на Кыналыаду. Проезд в одну сторону у этих двух компаний стоит 80 лир (231 рубль).

С Mavi Marmara можно уехать с Бостанджи до любого из четырех островов, с Бешикташа, Кабаташа и Эминеню - кроме Бургазады. Кроме билета за 80 лире есть проезд по Istanbulkart.

Быстрее всего до Хейбелиады и Бююкады можно добраться паромами Prenstur с азиатского причала Картал, проезд стоит 80 лир, но можно оплатить дешевле по проездному.

На Принцевы острова паромы ходят круглый год, хотя расписание может меняться в зависимости от сезона. Поэтому актуальное расписание, как государственных паромов, так и частных, необходимо уточнять на их сайтах.

Начать путешествие стоит пораньше: с понедельника по субботу с Кабаташа первый паром отходит в 06:45 утра, а по воскресеньям и праздникам - в 07:30. Следующие паромы идут только в 08:00 и 08:30 (вск), дальше движение более частое. Ближе к вечеру есть рейсы, которые останавливаются только на двух самых крупных островах. Последний паром с Бююкады в Стамбул отправлется в 21:45.

Для тех, кто не хочет ехать самостоятельно, экскурсия будет хорошим вариантом, чтобы увидеть как можно больше, не боясь пропустить последний паром до Стамбула. Однодневных экскурсий предлагается большое количество, так как это очень популярное туристическое направление. Стандартная групповая экскурсия занимает 8 часов и включает посещение двух самых больших островов с ланчем (стоимость 20-30 евро). В целом на посещение Принцевых островов можно выделить один день. Для любителей более обстоятельного туристического опыта на нескольких островах есть отели и гостиницы, но их стоит бронировать сильно заранее.

На чем путешествуют на Принцевых островах?

Одной из причин популярности Принцевых островов является отсутствие там автомобилей. На этих островах действительно нельзя пользоваться автотранспортом, исключение составляют несколько служебных автомобилей. Здесь передвигаются на электротранспорте, велосипедах, либо пешком. Несколько лет назад еще были конные экипажи, но их убрали.

Чтобы перемещаться между Принцевыми островами самостоятельно, нужно также воспользоваться паромным сообщением, поскольку паромы останавливаются на каждом острове, прежде чем отправиться обратно в Стамбул.

Чем заняться на Принцевых островах?

Покататься на велосипеде (стоимость аренды примерно 50 лир в час и 150 лир за день);

Устроить пикник в уединенном месте;

Сходить на один из пляжей (вход платный);

Исследовать исторические особняки и достопримечательности.

Что посмотреть на Принцевых островах?

Бююкада - это самый большой остров, поэтому на нем сконцентрировано большое количество пляжей и других достопримечательностей, включая османские особняки, церкви и монастыри. В том числе на самой высокой точке этого острова расположен старейший на островах греческий монастырь Святого Георгия Кудунского. Здесь также разнообразие церквей, есть мечеть и синагога. На Бююкаде можно найти и самое большое деревянное строение в Европе - здание бывшего греческого приюта, пока что оно находится в заброшенном состоянии, но посмотреть на него можно лишь издалека, так как доступ ограничен. В одном из особняков Бююкады на берегу моря несколько лет жил Лев Троцкий, внутрь попасть нельзя.

Хейбелиада - второй по величине остров, здесь есть Свято-Троицкий монастырь, основанный константинопольским патриархом Фотием в IX веке, греческий храм святителя Николая и православная семинария, дом-музей второго турецкого президента, монастырь Камариотисса и большое количество османских особняков. На Бургазаде можно увидеть церковь Айя Яни, монастырь, госпиталь, один из первых стамбульских санаториев, музей турецкого писателя Саита Фаика Абасыяныка.