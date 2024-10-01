Вестник Кавказа

Российские туристы пережили нападение в Турции

Полиция в Турции
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Происшествие с туристами из России в Турции: четыре путешественника подверглись нападению со стороны неизвестных. Двое россиян получили травмы различной тяжести.

На российских туристов было совершенно нападение в турецком городе Геджек. В результате происшествия им потребовалась медицинская помощь, рассказали в страховой компании «ЕВРОИНС Туристическое Страхование», которой пользовались путешественники.

«Четверо российских туристов возвращались ночью из ресторана в отель. По пути к ним подъехали неизвестные парни на скутере и напали на застрахованных, произошла драка. На место происшествия вызвали полицию, а туристы были госпитализированы»

- страховая компания

У одного туриста врачи зафиксировали перелом костей, ссадины и ушибы, у второй путешественницы повреждено колено, добавили в компании в разговоре с изданием «Интерфакс».

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