Автопутешествие по Турции 2024: 8 лучших маршрутов

Турцию удобно исследовать на автомобиле, ведь на общественном транспорте можно добраться не до всех горных локаций и невероятной красоты пляжей, разбросанных вдоль береговой линии, протяженность которой превышает 7 тысяч километров. Расскажем о восьми лучших маршрутах для путешествий на автомобиле по Турции.

Дороги в Турции хорошие, исключение могут составить горные перевалы и проселочные проезды, но иногда стоит сделать несколько крюков в сторону от качественных трасс, чтобы открыть для себя удивительную природу страны и многочисленные археологические памятники. В Турции десятки аэропортов, поэтому большинство автопутешествий можно совершить на взятой в аренду машине, а затем вернуться в Стамбул или другой крупный город для рейса домой.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Побережье Ликии

Лучший выбор для потрясающих морских видов

Из Даламана в Анталью - 340 км

Несмотря на совсем небольшое расстояние, которое можно преодолеть всего за несколько часов по трассе, это путешествие вдоль побережья Средиземного моря стоит растянуть на несколько дней. Обязательно стоит заехать на самые красивые пляжи и в бухты вдоль маршрута, а любителей истории и археологии в этом регионе ждут разнообразные древние руины. После Даламана стоит остановиться в порту Гечека, а затем доехать до Фетхие, где можно отправиться в круиз на яхте, посетить высеченные в скалах гробницы или отправиться в город-призрак Каякей. Путь к протяженному пляжу Патары усеян древними местами, включая ликийские города Тлос, Ксантос, Летоон и Пинара. Дальше на востоке лежит Каш с уютными кафе и размеренным темпом жизни. По пути в Анталью ждут также скальные гробницы Демре, масштабные руины Олимпоса и более уютные Фазелиса.

© Фото: Мария Уткина/ "Вестник Кавказа"

Бодрум, Датча и Бозбурун

Лучший выбор для путешествия вдоль моря

Из Бодрума в Даламан - 660 км

Живописные виды полуостровов, расположенных в месте встречи Эгейского и Средиземного морей, способствуют неторопливому путешествию. Полуостров Бодрум - это наиболее популярное у международных туристов место отдыха с курортными городами, от гламурных и богемных до более доступных. Датча и Бозбурун, расположенные рядом с Мармарисом, в свою очередь пользуются большим успехом у турецкого населения. Во время автопутешествия может получиться так, что захочется провести побольше времени на одном из полуостровов вместо того, чтобы объездить все три. Перед тем, как покинуть Дальян, стоит искупаться на Изтузу, который считается одним из самых красивых турецких пляжей.

© Фото: Мария Уткина/ "Вестник Кавказа"

Побережье Фракии

Лучший выбор для дегустации вин и блюд

Из Стамбула в Измир - 890 км

Опять же, можно промчаться вдоль этого маршрута за пару дней ради основных исторических достопримечательностей - руины Трои, Пергам, Эфес и Мемориал мучеников Чанаккале. Но лучше насладиться приморскими городами, эгейской кухней и винами. Чанаккале - это приятный город, который служит воротами в Трою, а дальше можно сесть на паром до острова Бозджаада с домами в греческом стиле и собственными винодельнями, чтобы провести там полдня. По пути в Пергам, стоит остановиться в Фоке или Айвалыке, а уже затем устремиться в Измир.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Фригия и Озерный край

Лучший выбор для необычных достопримечательностей

Из Эскишехира в Анталью - 560 км

Весьма зеленый город Эскишехир, расположенный на берегу реки, в том числе известен интересным зданием музея, открывшегося в 2019 году, но в этом регионе также проходит древняя Фригийская тропа. Продолжить путешествие можно через город Кютахья, а дальше добраться до расположенной на высокой скале крепости, давшей название городу Афьонкарахисар. К югу от него лежит турецкий озерный край, где стоит остановиться на обед в Эгирдире, а также прогуляться по берегам озера Ковада. После посещения затерянного в горах Сагалассоса некоторые из найденных там экспонатов можно увидеть в музее соседнего Бурдура, а закончить путешествие на одном из пляжей Антальи.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Черноморское побережье

Лучший выбор для изучения османских селений

Из Стамбула в Самсун - 1500 км

Это долгое путешествие даст полное представление о западном черноморском побережье Турции. Для начала можно посетить озеро Сапанджа и "медленные" деревеньки Тараклы и Мудурну с исторической османской архитектурой. На ночлег остановиться лучше в Мудурну. Лес Енидже и озеро Абант - две прекрасных природных достопримечательности на пути к Амасре. Кроме того, стоит заехать в Сафранболу и Синоп. До отправления в Самсун стоит снова ненадолго отъехать от побережья к городам Амасья и Токат.

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Центральная Анатолия

Лучший выбор для изучения древней истории

Из Анкары в Конью - 700 км

Начать увлекательное путешествие в прошлое Турции стоит в музее анатолийских цивилизаций. После изучения Анкары с обязательным посещением мавзолея Ататюрка - основателя Турецкой Республики, можно отправиться в Хаттусу. Исследовать Каппадокию, известную городами под землей и причудливыми скальными долинами, над которыми туристы летают на разноцветных шарах, можно долго. Делать это удобно из городов Гереме и Ургюп. Прежде чем добраться до Коньи с реликвиями эпохи Сельджуков и суфийским наследием, можно заехать в Чатал-Хююк, чтобы увидеть раскопки древнейшего города Анатолии и неолитического поселения мирового значения.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Горный регион

Лучший выбор для наслаждения дикой природой

Из Трабзона в Карс - 650 км

Зимой в этот регион ехать не следует, но во время этого путешествия искатели приключений увидят действительно невероятные пейзажи. Из прибрежного Трабзона сначала дорога ведет к монастырю Панагия Сумела IV века. Дальше можно заехать в Гюмюшхане, а около Байбурта находится художественный Музей Баксы, а из Эрзурума продолжить путь можно в Карс, который отличается самобытной архитектурой, неподалеку находятся руины Ани.

Юго-Восток Турции

Лучший выбор для тех, кто устал от туристической Турции

Круговой маршрут через Газиантеп - 840 км

Начать путешествие стоит в Газиантепе, который особенно славится кебабами и пахлавой, там же в Музее мозаики Зевгма выставлена коллекция хорошо сохранившейся древней мозаики. В Шанлыурфе есть свой собственный археологический музей с мозаикой и красочные базары. Неподалеку находятся руины Гебекли-Тепе - старейшего в мире храмового комплекса. В Мардине туристов ждет удивительный старый город, а дальше расположен Диярбакыр. Отсюда следует отправиться обратно в Газиантеп с остановкой у горы Немрут с гробницей Антиоха I Коммагенского, украшенной гигантскими каменными головами.