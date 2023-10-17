Монастырь Панагия Сумела: как добраться и что посмотреть в Трабзоне

Расположенный на отвесной скале монастырь Панагия Сумела - один из древнейших в мире православных монастырей. Чтобы туда добраться, придется отправиться в Трабзон - на черноморское побережье Турции. Монастырь с древними фресками имеет большое историческое и культурное значение, а также считается главной достопримечательностью парка Алтындере.

История монастыря Панагия Сумела

Считается, что монастырь был основан в 386 году н. э. монахом Варнавой. За свою историю монастырь несколько раз разрушался, а затем восстанавливался. В VI веке его восстановлением занимался патриарх Софроний Иерусалимский.

После штурма Константинополя во время четвертого крестового похода в 1204 году, то, что осталось от Византийской империи, распалось на несколько государств. Одним из них была Трапезундская империя с центром в Трабзоне, который раньше назывался Трапезунд. С XIII века вид монастыря остается неизменным.

После завоевания империи османами в 1461 году Трапезунд был взят под контроль османским султаном Мехмеда II. После распада Османской империи с окончанием Первой мировой войны и последовавшей греко-турецкой войны в 1920-х годах произошел греко-турецкий обмен населением. На протяжении нескольких десятилетий монастырь Панагия Сумела был заброшен. Часть деревянных конструкций монастыря была уничтожена во время пожара 1930 года. Первое с 1922 года богослужение в монастыре прошло в 2010 году. А летом 2021 года состоялось официальное открытие монастыря после реконструкции, длившейся почти 6 лет.

Где находится Панагия Сумела?

Относящийся к национальному парку Алтындере монастырь располагается на отвесной скале на высоте около 300 метров. В это действительно впечатляющее место можно попасть из города Трабзон, который принадлежит к одноименной турецкой провинции на северо-востоке страны. Расстояние от центра Трабзона до Сумельского монастыря - 47 км.

Трабзон находится в 1060 км от Стамбула, это около 12 часов езды на автомобиле или около 1 часа 40 минут на самолете. Перелет из Анкары занимает примерно 1 час 15 минут, из Измира - 1 час 50 минут. На такси или автобусе HAVAS из аэропорта Трабзона до центра города можно доехать за 15 минут.

Как посетить Панагия Сумела?

В настоящий момент монастырь Панагия Сумела доступен для посетителей в качестве музея. Удобнее всего в монастырь добираться из крупного турецкого города Трабзон в рамках организованной экскурсии или самостоятельно на автомобиле или маршрутке от площади Ататюрка, дорога займет около часа. Однако доехать и на том и на другом получится только до национального парка: свою машину нужно оставить на парковке, примерно в 4 км от монастыря. Идти пешком не очень удобно, придется подниматься по серпантину. Но у парковки есть либо маршрутки за 26 лир, либо такси, которые довозят наверх и обратно. Там же продаются билеты на вход в монастырь.

Посещение для иностранных туристов стоит 450 лир, стоимость билета для граждан Турции - 60 лир. Лучше приезжать в будний день, так как место посещают очень много туристов. Монастырь открыт каждый день с 8:00 до 17:00. Кассы закрываются в 16:30. Если въезжать в парк Алтындере без посещения монастыря, то вход стоит 17 лир. Посещение Панагия Сумела входит в турецкую музейную карту. В национальном парке Алтындере кроме монастыря есть пешеходные тропы, места для пикника, кемпинги.

Что еще посмотреть в Трабзоне?

Кроме туристического центра Трабзона с многочисленными мечетями (Гюльбахар Хатун, церквями (храм святой Софии, церковь святой Анны, монастырь Кызлар), базарами, музеями (вилла Ататюрка, особняк Костаки) и парками (Мейдан, Загнос, ботанический парк) стоит увидеть историческую крепость Трабзона и съездить в окрестности города.

Озеро Узунгель - одно из самых популярных мест для отдыха в Трабзоне, расположенное в 1 часе езды от центра города;

Карстовая пещера Чал протяженностью 8 км находится также в часе езды от Трабзона;

Холм Бозтепе - смотровая площадка с панорамным видом в паре км от центра города;

Акчаабат - город в 14 км от Трабзона, около него находятся озеро Серу и очень красивое плато Хыдырнеби.