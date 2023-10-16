Ксанф и Летоон: турецкие города на стыке времен и цивилизаций

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Турция за свою историю была домом для десятков древних народов, колыбелью глубоко укоренившихся там греческой и римской цивилизаций. Древние города Ксанф и Летоон, находящиеся в самом живописном районе южного побережья Турции, стали символом преемственности культур анатолийской, греческой, римской и византийской цивилизаций.

Что такое Ликия?

Еще до нашей эры на части территории современной Турции находилось государство Ликия.

Что такое ликийская тропа?

Сегодня в Турции, вдоль части средиземноморского побережья древней Ликии проложен маршрут Ликийская тропа протяженностью 540 км. Если пройти ее целиком, понадобиться не меньше месяца. Поэтому есть смысл посмотреть наиболее знаковые ликийские места.

Где находятся Ксанф и Летоон?

В юго-западной части Анатолии сохранился археологический комплекс, состоящий из двух городов Ксанф и Летоон. В русскоязычных источниках название первого варьируется, также встречается и название Ксантос.

Ксанф и Летоон находятся на территории провинций Анталия и Мугла. Эти города многие считают одними из величайших примеров архитектуры древней ликийской цивилизации, которая была одной из самых важных на территории Анатолии.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ксанф (или Ксантос)

Во времена ликийцев город был и культурным центром, и центром торговли. Власть здесь менялась постоянно: город завоевывали персы, греки, римляне. Ксанф, считавшийся во времена Византии, религиозным центром, остался титулярной кафедрой Латинской католической церкви. В XV веке после падения Константинополя и распада Византийской империи регион перешел тюркам.

Ксанф сохранил до наших дней примеры ликийских традиций, особенно местного погребального искусства. Город известен своими высеченными в скалах гробницами, местами захоронений, украшавшимися монументами с колоннами. Ученые нашли там уникальные примеры древних погребальных построек, которые на сегодняшний день хранятся в крупнейших музеях Европы.

К востоку от реки Ксантос (известной в Турции как Эшен Чайы), на которой стоит город, находится первая "монументальная зона" ликийцев. В этой зоне находится ликийский акрополь, который был реконструирован в эллинистический и византийский периоды. В византийские и эллинистические времена церковь была построена в северо-восточном углу, а развитое оборонительное сооружение защищало западную сторону цитадели вдоль реки.

Летоон

Летоон был одним из самых важных религиозных центров государства Ликия. Это место было святилищем богини Лето и ее детей – Аполлона и Артемиды. Считается, что в древности эти места не были полностью заселены.

Город расположен в Фетхие, недалеко от Ксанфа. Тамошние находки археологов датируются концом VI века до нашей эры. В Летооне, недалеко от храма Аполлона, было обнаружено множество образцов письменности, в том числе трехъязычная надпись, которая датируется 337 годом до нашей эры. Ее текст написан на ликийском, греческом и арамейском языках. У Летоона также был нимфеум, который датируется эпохой правления Адриана. Святилище было построено у источника, считавшегося священным. Правда, до нашего времени нимфеум не сохранился.

Города всемирного наследия

Археологические объекты Ксанф и Летоон включены в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО с 1988 года. Будучи центром древней Ликии, Ксанф с начала XIX века привлекал исследователей анатолийской цивилизации. В городе было найдено множество важных артефактов. Некоторые из них, например, монумент Нереид, сейчас выставлены в Британском музее в Лондоне. Гробница Гарпии до сих пор находится на территории древнего города и его руин.

Ксанф-Летоон иллюстрирует поразительную преемственность и уникальное сочетание анатолийской, греческой, римской и византийской цивилизаций. Также в Ксанф-Летооне были найдены важнейшие тексты на ликийском языке. Надписи, выгравированные на скалах или на огромных каменных столбах на этом месте, имеют решающее значение для лучшего понимания истории ликийского народа и их индоевропейского языка

- ЮНЕСКО.

Надписи, найденные на руинах древнего города, считаются учеными исключительным свидетельством существования этого уникального и давно забытого языка.