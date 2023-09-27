Один из старейших городов мира – иракская цитадель Эрбиля

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Эрбиль - крупнейший город на севере Ирака. Эрбильская цитадель, построенная во времена древней Месопотамии – одно из старейших укрепленных поселений в мире. В этом материале собраны факты о цитадели, входящей в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В Ираке находятся некоторые старейшие археологические достопримечательности, включая руины легендарного города Вавилон и древнего города Ниневия, которая была столицей Ассирийской империи и находилась как раз недалеко от Эрбиля.

Когда построили Эрбильскую цитадель?

Самые ранние свидетельства заселения этих краев датируются V тысячелетием до нашей эры, а в письменных источниках говорится, что первые жители появились здесь примерно в 2300 году до нашей эры. Есть также данные о том, что эти места были заселены еще со времен раннего неолита, что делает их претендентом на звание одного из самых древних постоянно населенных мест на земле.

Эрбиль находился под властью шумеров примерно с 3000 года до нашей эры, а с 2335 по 2134 года до нашей эры он перешел под власть Аккадской империи. Позже он был включен в состав могущественного Ассирийского государства. На пике своего развития его сравнивали по важности с другими ведущими городами Месопотамии, такими как Вавилон и Ассур (или же Ашшур). Это был важный политический и религиозный центр в неоассирийский период.

Так, например, во время правления ассирийцев город носил название очень схожее с его современной версией – Арбела, что в переводе означает "четыре бога". В этот период город был местом поклонения богине Иштар.

Под чьей властью был Эрбиль?

За столь богатую историю города власть здесь неоднократно менялась. Эрбиль был включен в Ахеменидскую империю, затем был под властью Греко-Македонской империи, основанной Александром Македонским. Впоследствии город относился к эллинистической империи Селевкидов, затем переходил к Римской империи, Парфянской и Сасанидской империи.

За свою историю город успел стать важным центром развития раннего христианства. Но и с приходом мусульман в эти края Эрбиль сохранял свой статус религиозного центра.

По некоторым данным, когда британцы пришли на эти земли, в городе проживало около 3200 человек. Сейчас это административный центр Иракского Курдистана с населением 1,6 миллиона человек.

Как устроена цитадель?

Эрбильская цитадель расположена на большом холме, который возводился на протяжении многих поколений. Каждый новый город выстраивался на руинах старых.

Курган возвышается на высоте от 25 до 32 метров над окружающей равниной. Естественная почва была обнаружена на глубине около 36 метров ниже нынешнего уровня поверхности.

Когда-то в цитадели было три района:

Серай, где жили знатные семьи

Такья, названный в честь домов дервишей

Топхана, где жили ремесленники и земледельцы.

Многое из того, что можно увидеть сегодня в Цитадели Эрбиля, датируется османскими временами, но история города восходит к самым ранним временам Месопотамии.

Как посмотреть цитадель?

Огромные размеры кургана, на котором расположена цитадель, осложняют процесс изучения ранней истории этого места, поскольку она скрыта под множеством слоев более поздних городов. Цитадель Эрбиля расположена в самом центре города, рядом с местным базаром. Посещать эти места лучше в первой половине дня для того, чтобы избежать толп туристов.