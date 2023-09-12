Как посмотреть памятники каменного века в Турции: Чатал-Хююк и Гебекли-Тепе?

Турция - идеальное туристическое направление не только для любителей пляжного отдыха, но также для всех, интересующихся древней историей и археологией. Расскажем, что такое Чатал-Хююк и Гебекли-Тепе, когда они были основаны, где находятся и как их посетить.

Территория современной Турции включает в себя не только плато центральной Анатолии, но и части древней Фракии и северную Месопотамию. На этих землях сохранились старейший в мире храмовый комплекс Гебекли-Тепе и одно из древнейших поселений Чатал-Хююк. Оба археологических памятника внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Гебекли-Тепе - загадочный храмовый комплекс

Открытие Гебекли-Тепе имело революционное значение для изучения перехода охотников-собирателей от кочевого образа жизни к оседлому, а также для изучения культуры раннего неолита. Известно, что Гебекли-Тепе - это самое древнее мегалитическое сооружение в мире, оно использовалось примерно с 9500 года до н.э. до по крайней мере начала VIII тысячелетия до н. э., когда был намеренно засыпан. Этот период принадлежит к докерамическому неолиту, и хотя Гебекли-Тепе не был местом постоянного поселения, скорее всего это было место паломничества, где люди периодически собирались, а некоторые служители культа даже жили. Поскольку до сих пор Гебекли-Тепе не был полностью изучен, пока что его значение остается предметом споров ученых. Судя по тому, что уже было раскопано, самый древний слой принадлежит к IX тысячелетию до н. э.

Хотя первые находки в Гебекли-Тепе были сделаны в начале 1960-х годов, полноценные раскопки стартовали только в 1995 году. За почти 30 лет было раскопано только лишь около 5% территории. Гебекли-Тепе - это самый известный в своем роде мегалитический памятник Турции, возраст которого составляет 12 тысяч лет, но он не единственный заслуживает внимания. Проводятся сейчас раскопки и в Карахан-Тепе, расположенном в менее 50 км от Гебекли-тепе. И может оказаться, что это место еще более древнее.

Где находится Гебекли-Тепе?

Гебекли-Тепе расположен на холмах юго-восточной Турции. Мегалитическое сооружение было основано на территории северной Месопотамии в доисторическую эпоху. Археологическая площадка расположена в примерно 10 км к северо-востоку от города Шанлыурфа в одноименной провинции. А ближайший населенный пункт село Оренджик находится в 2,5 км.

Как посетить Гебекли-Тепе?

К настоящему времени Гебекли-Тепе превратился из площадки для исключительно археологов-профессионалов в популярную туристическую достопримечательность. Поскольку это один из лучших памятников эпохи неолита в Турции, интерес туристов к Гебекли-Тепе растет. Хотя большинство едут в Турцию, чтобы увидеть такие античные города с зрелищными руинами, как Эфес, на контрасте с постройками, которым более 10 тысяч лет, амфитеатры и римские храмы могут показаться несколько современными.

Часы работы площадки: Гебекли-Тепе открыт для посетителей круглый год с 8:30 до 17:30 (в летний сезон до 19:30).

Стоимость билеты: 450 лир. Продажа билетов завершается за полчаса до закрытия.

Помимо большого центра для посетителей и музея, на территории есть сувенирный магазин и кафе. После посещения места археологических раскопок и туристического центра можно посетить археологический музей в соседнем городе Шанлыурфа.

Чатал-Хююк - протогород эпохи неолита и энеолита

Чатал-Хююк - это крупнее и наиболее хорошо сохранившееся неолитическое поселение из обнаруженных на данный момент. Чатал-Хююк - это еще не город в современном значении, такие крупные доисторические поселения периода неолита называются протогородами. Чатал-Хююк относится к эпохе как неолита, так и энеолита. Период энеолита или медный век предшествовал бронзовому веку, а до энеолита был неолит или новый каменный век. Чатал-Хююк был заселен в VIII тысячелетии до н. э., примерно через 500 лет после Гебекли-Тепе, хотя эти даты приблизительные и могут измениться в ходе новых исследований. Процентное соотношение раскопанных построек также составляет около 5%.

Самые ранние слои относятся к 7400 г. до н. э., расцвет поселения приходился на 7000 г. до н.э., а в 5600 г. до н.э. поселение было покинуто жителями также по неизвестной причине. В то время как в Гебекли-Тепе есть монументальные и культовые здания, Чатал-Хююк, похоже, полностью состоит из жилых построек без очевидных общественных зданий. Население этого протогорода в среднем составляло от 5000 до 7000 человек.

Где находится Чатал-Хююк?

Чатал-Хююк расположен в 40 км от города Конья в одноименной провинции. Ближайший современный населенный пункт находится в 3 км - село Кючюккей. Добираться можно и из города Чумра, расположенного в 13 км.

Как посетить Чатал-Хююк?

Чатал-Хююк открыт каждый день с 9:00 до 17:00 в течение всего года, хотя лучшее время для посещения - в сезон раскопок.

Плата за вход не требуется.

В Чатал-Хююке есть также небольшой музей с экспонатами и копиями найденных артефактов, поскольку многие находки хранятся в Музее анатолийских цивилизаций в Анкаре.