Самые интересные исторические места в Турции

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Турция, расположенная на границе между Азией и Европой, была свидетельницей взлета и падения многих великих империй. Это страна с богатым культурным наследием, потрясающими природными ландшафтами и обилием туристических достопримечательностей на любой вкус. Вот на какие исторические достопримечательности стоит обратить внимание в Турции в первую очередь.

На территории современной Турции оставили след греческая, римская, византийская и османская империи.

Крепость Аланьи

Крепость в турецком городе Аланья - это один из самых впечатляющих средневековых замков Турции. Крепость, расположенная на холме высотой 250 метров, возвышается над водами Средиземного моря. Строительство крепости на руинах византийских и римских строений было завершено в XIII веке. В наше время крепость стала музеем под открытым небом. Часть территории можно посетить бесплатно, за другую часть, включая подъем на башню, нужно будет заплатить. Кроме Красной башни, изображенной на флаге Аланьи, в крепости есть византийская церковь V-VI веков, судоверфь и руины сельджукского дворца.

Пешком на холм можно взойти за час, а 15 минут - доехать на автобусе, также есть еще более быстрый вариант канатной дороги за 240 лир туда-обратно.

Эфес

Построенный в X веке до нашей эры греками-колонистами, Эфес процветал во времена Римской республики. Этот портовый город, основанный на берегу Эгейского моря, был важным торговым центром. На протяжении своего существования Эфес управлялся разными державами, в том числе киммерийцами, лидийцами, персами и римлянами. В Эфесе можно посмотреть хорошо сохранившийся римский амфитеатр, библиотеку Цельса, в которой когда-то было 12 тысяч свитков, храм Адриана и множество других древних памятников. В городе также находился храм Артемиды - одно из семи чудес древнего мира, от которого остались лишь руины. Город также известен своей ролью в распространении христианства. В Эфесе жили апостолы Павел и Иоанн. Считается, что Иоанн, один из двенадцати учеников Иисуса Христа, писал здесь Евангелие от Иоанна.

В Эфес своим ходом можно попасть через город Сельчук, расстояние в 3 км от которого можно преодолеть пешком или на долмуше. Территорию можно посмотреть за 2-3 часа, пройти можно как через верхний, так и нижний входы с кассами. Входной билет стоит 700 лир.

Троя

На берегу Эгейского моря есть еще одна историческая жемчужина. Древний город-крепость Троя не нуждается в представлении, ее осаде посвящена легендарная поэма "Илиада". Благодаря тому, что события Троянской войны изучают с самого детства, это место стало знаковой туристической достопримечательностью. При входе на территорию исторического парка даже поставили деревянную скульптуру Троянского коня, куда можно залезть. Остатки цитадели Трои расположены в современной провинции Чанаккале в северо-западной части Турции.

Удобнее всего добираться до деревни Тевфикие или города Чанаккале, откуда следующие 30 км можно преодолеть на автобусе за полчаса. Комбинированный билет, включающий посещение музея и раскопок стоит 600 лир.

Церковь Николая Чудотворца

Церковь Николая Чудотворца - базилика IV века, была основана в месте захоронения архиепископа Николая Чудотворца, ставшего прообразом западноевропейского и североамериканского Санты-Клауса, приносящего подарки детям. Здание базилики разрушалось несколько раз, последнее сохранившееся здание церкви было построено в 8 веке, сейчас там располагается музей. Мощи Николая Чудотворца были вывезены в Италию в XI веке, но в церкви остался оригинальный саркофаг.

В Демре - город с этой базиликой, расположенный в провинции Анталья - можно добраться из многих близлежащих городов на автобусе. Стоимость билета в базилику-музей - 250 лир.

Айя-София и Голубая мечеть

Большая мечеть Айя-София - одна из самых впечатляющих достопримечательностей Турции. Собор Святой Софии, построенный в VI веке нашей эры при византийском императоре Юстиниане I, стал мечетью в 1453 году. С 1935 по 2020 годы Айя-София была музеем, а 3 года назад там состоялся первый намаз за 86 лет. Внешний вид храма так же впечатляет, как и его внутреннее убранство. Найти мечеть Айя-София можно в стамбульском районе Султанахмет.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Голубая мечеть или Султанахмет - один из архитектурных шедевров Турции. Мечеть была построена в начале 17 века при молодом султане Ахмеде I. В этой мечети особенно впечатляет украшение голубыми и белыми керамическими изразцами, число которых превышает 20 тысяч.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Мечеть стоит на площади Султанахмет в Стамбуле напротив Айя-Софии. Вход в мечети свободный, но одежда должна соответствовать правилам посещения религиозных мест.

Аспендос

Римляне строили амфитеатры повсюду, так произошло и с Турцией, так как какое-то время она была частью Римской империи. Театр, расположенный в древнем городе Аспендос - один из самых интересных римских амфитеатров в Турции для посещения. Построенный во время правления римского императора Марка Аврелия во II веке до н. э., театр Аспендоса выделяется своими огромными размерами. К тому же, это один из наиболее хорошо сохранившихся древних амфитеатров в мире. На сегодняшний день он по-прежнему используется, в том числе летом там проводится ежегодный международный фестиваль оперы и балета.

Из Анталии (город находится в 45 км от Аспендоса) или Аланьи (85 км) можно добраться на автобусе до города Серик. Там нужно пересесть на автобус №10, от Серика до Аспендоса - 7 км. Стоимость входа в древний город - 340 лир.

Гебекли-Тепе

С момента своего открытия в 1963 году Гебекли-Тепе стал одной из главных исторических достопримечательностей Турции. Это старейший в мире храмовый комплекс, построенный между 9 и 8 веками до нашей эры. Считается, что это место было возведено охотниками-собирателями еще до изобретения сельского хозяйства, письма, гончарного дела и многих других открытий.

Это место, секреты которого будут раскрыты еще нескоро, находится в юго-восточной Турции, в 8 км от Шанлыурфы. Стоимость билета - 450 лир.