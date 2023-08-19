Самые красивые места в Турции для отдыха на море и лучшие пляжи

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Турция всегда ценилась любителями пляжного отдыха, но важно и то, что здесь есть чем себя занять помимо принятия солнечных ванн и наслаждения теплой бирюзовой водой. В этом году Турция снова вошла в тройку мировых лидеров по числу пляжей, отмеченных "Голубым флагом". Кроме чистоты турецкие пляжи завораживают своей красотой и разнообразием.

Какое море в Турции?

В Турции можно побывать на четырех разных морях, а общая длина береговой линии превышает 8 тысяч км. Средиземное и Эгейское моря - самые популярные у туристов, а на побережье Черного моря туристы приезжают не так часто. Но в Турции есть еще одно море - Мраморное. Это внутреннее море соединено с Черным и Эгейским морями через проливы Босфор и Дарданеллы (или Чанаккале). При этом моря различаются температурными характеристиками и соленостью. Средиземное море - самое соленое и теплое, за ним следуют Эгейское, Мраморное и Черное моря. Привлекательностью у туристов они пользуются в такой же последовательности.

Самые красивые пляжи Турции

Капуташ

Пляж Капуташ, спрятанный между скалами, лидирует во многих рейтингах лучших пляжей Турции. Средиземноморский пляж с прозрачной бирюзовой водой и белым песком, смешанным с галькой, выглядит как поистине райское место. Но у этого великолепия есть обратная сторона - народу здесь всегда много. Даже добираться лучше на общественном транспорте или такси из Калкана (4 км, там же и ближайшие отели), Каша (20 км) или Фетхие (85 км), так как парковочных мест часто не хватает. Здесь есть все необходимое для отдыха на пляже, доступна аренда лежаков и зонтиков, но сам вход на пляж бесплатный. Спускаться к бухте нужно по достаточно длинной лестнице. Здесь довольно мелко, вход пологий, но бывают волны.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Пляж Клеопатры

Посещение Аланьи будет неполным без хотя бы дня на самом известном месте отдыха на курорте - пляже Клеопатры. Название этого пляжа восходит к древним преданиям о египетской царице Клеопатре, которая, как полагают, купалась в его сверкающих водах. Здесь крупный белый песок, нетипичный для местных пляжей, и красивый цвет воды. Пляжная инфраструктура здесь одна из лучших в Аланье, хотя вход на пляж бесплатный. Шезлонгами, зонтиками, туалетами и душем можно пользоваться за плату. В левой части пляжа заход в воду пологий, а дальше плиты и камни. От центра города пляж Клеопатры расположен всего в 2 км. Поскольку Аланья - один из самых теплых курортов Турции, купаться на пляже можно уже в мае и по октябрь.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Голубая лагуна

Еще один невероятно популярный пляж протянувшийся вдоль поросшего соснами средиземного побережья Турции - Голубая лагуна в Олюденизе. В дополнение к купанию в воде бирюзово-сапфирового цвета, здесь можно попробовать такой вид спорта как параглайдинг. Другие пляжи Олюдениза также красивы (меньше всего туристов можно встретить на пляже Кидрак), но вход на территорию платный, так как это еще один заповедник, где можно встретить черепах. Несмотря на это туристов здесь много. Пляж песчаный, вход в море пологий, есть вся нужная инфраструктура. Олюдениз находится в 15 км от Фетхие, доехать можно на маршрутке.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Овабукю

Не самый известный пляж Турции ожидает путешественников, ищущих покой, нетипичный для более туристических мест, в Мармарисе. Здесь кристально чистые воды Эгейского моря омывают каменистые берега, покрытые пышными лесами. Одноименная бухта, где расположен Овабукю, находится на полуострове Датча. Рядом с пляжем есть отели, а чтобы прогуляться по старинным мощеным улочкам или отведать местные турецкие деликатесы, можно поехать в город Датча, который находится в 20 км от пляжа, или в Мармарис (80 км, примерно 1,5 часа). Пляж песчано-галечный, причем гальки больше ближе к заходу в море. Дно пологое, а море спокойное, так что это место подойдет для семей с детьми, но развлечений здесь не очень много.

Долина бабочек

Пляж Долины бабочек в Фетхие - это еще одно заповедное место средиземноморья между скалами, где можно купаться. Пляж песчано-галечный с удивительной светло-синей водой. Волн нет, но заходить в море не так удобно. Отелей здесь нет, но есть места для кемпинга и даже глэмпинга. Добираться сюда удобнее всего по воде: на водном такси или экскурсионном кораблике из Олюдениза (8 км) и Фетхие (23 км). Можно спуститься по тропе вниз к пляжу со скал, но это сложный путь. Проход вглубь долины к водопаду платный. Не так далеко от Долины бабочек есть еще один интересный пляж, но он более дикий. К поселению Кабак можно доехать на долмуше из Олюдениза, а потом спуститься по крутому спуску к одноименному пляжу.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Мермерли

Пляж Мермерли - это один из важных пунктов в списке достопримечательностей старого города Анталии - Калеичи. Этот старейший пляж Анталии предоставляет возможность искупаться с видом на крепостные стены города. Хотя дно Средиземного моря здесь каменистое, сам пляж песчаный и очень красивый. Вход на него платный, но в стоимость входит шезлонг, зонт и пользование душем, туалетом и раздевалками. Летом 2023 года стоимость выросла с 70 до 150 лир. Вход осуществляется через ресторан наверху по деревянной лестнице, там же можно заказать еду и напитки, которые доставят к лежакам.

Чиралы

Еще один уединенный средиземноморский песчано-галечный пляж с лазурной водой и горными пейзажами на фоне. Отелей здесь мало, так как пляж не очень большой, но еще есть варианты кемпинга в окрестностях. В Чиралы ближе всего добираться из Кемера - 40 км, а от Анталии - около 80 км. Вход в воду здесь довольно резкий, рекомендуют заходить в тапочках для купания, инфраструктуры здесь мало. Купаться приятнее всего с июня по октябрь. Совсем рядом с пляжем находятся руины античного Олимпоса и огненная гора Янарташ. Еще одна интересная особенность этого пляжа: в августе вылупляются детеныши черепах.

Патара

Средиземноморский пляж Патара - самый длинный в Турции, его протяженность составляет 18 км. Вход в воду удобный, дно пологое. Здесь также можно увидеть морских черепах, именно поэтому пляж считается заповедной зоной и отелей здесь нет. Но кафе и другая пляжная инфраструктура присутствуют. На территорию пляжа вход платный, посещение можно совместить с осмотром руин древнего ликийского города Патара. Пляж песчаный и полоса песка очень широкая, в некоторых местах там настоящие дюны, так что естественной тени нет и укрыться от солнца можно только под зонтиками. Пляж расположен в 40 км от города Каш.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Верблюжий пляж

Один из пляжей Бодрума удивляет тем, что там есть верблюды. Этот песчаный пляж на Эгейском побережье особенно нравится семьям с детьми: здесь много развлечений, включая катание на верблюдах, и постепенный вход в море. На пляже, довольно длинном и широком, есть все необходимое, вход бесплатный, есть аренда лежаков и зонтов. От Бодрума пляж расположен в 12 км, с центрального автовокзала можно добраться на автобусе.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Где в Турции песчаные пляжи?

Многие туристы предпочитают отдыхать на песчаных пляжах. И хотя в Турции все-таки преобладают пляжи с галькой, либо песчано-галечные пляжи, здесь можно найти побережья с идеальным песком.

Сарымсаклы около города Айвалык

Пляж Клеопатры в Аланье

Олюдениз рядом с Фетхие

Узунялы в Мармарисе

Гуннужек недалеко от Мармариса

Лара недалеко от Анталии

Изтузу около Дальяна

Овабукю в 20 км от города Датча

Ылыджя около Чешме

Аяазма на острове Бозджада

Кефалос на острове Гёкчеада

Дамский пляж в Кушадасы

Алтынкум в Дидиме

Патара у деревни Гелемиш

Инжекум рядом с Аланией

Памуджак недалеко от Кушадасы.

Кроме Аланьи и Кушадасы, много песчаных пляжей в Белеке, Сиде и Измире. В целом, хотя бы один песчаный пляж можно найти на любом турецком курорте. Насыпные песчаные пляжи есть даже в Кемере.