Что нужно знать об отдыхе в Анталье

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Один из главных курортов средиземноморского побережья Турции Анталья - популярное туристическое направление, в том числе среди российских путешественников. Приехав сюда один раз, многие туристы возвращаются за новой порцией солнца, пляжного отдыха и впечатлений, а также из-за соотношения цены и качества сервиса.

Кроме огромного числа культурных, исторических и природных достопримечательностей туристов привлекает то, что в Анталье и на других курортах турецкой ривьеры правила менее строгие, чем в других турецких городах. Но поскольку большая часть населения Турции исповедует ислам, гостям страны даже в Анталье необходимо соблюдать определенные правила:

Не заходите в мечети во время молитвы: мусульмане совершают намаз пять раз в день в определенное время.

При посещении мечети необходимо снять обувь, а плечи и колени должны быть закрыты одеждой, женщинам желательно покрыть голову платком.

Какие пляжи в Анталье?

небольшой пляж Мермерли примыкает к исторической гавани Калеичи

пляж Коньяалты расположен примерно в 8 км от исторического центра - наиболее популярен, к тому же находится рядом с городским парком

песчаный пляж Лара расположен в главной курортной зоне города, на востоке Антальи

Кунду - самый длинный песчаный пляж Антальи протяженностью более 12 км

Бич-парк с платным входом находится недалеко от пляжа Коньяалты, там есть аквапарк

еще один уединенный пляж с платным входом Адалар находится рядом с природным парком Караалиоглу.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Лучшие достопримечательности Антальи

Старый город Калеичи

Исторический центр Анталии, основанный во времена Римской империи. Хотя Анталья - современный город, Калеичи хранит атмосферу старинной Турции. В лабиринте его улиц туристы обнаружат массу достопримечательностей, включая Ворота Адриана, возведенные в 130 году в память о визите римского императора, Башню Хыдырлык II века, Минарет Йивли XIII века, мечеть Текели Мехмеда-паши XVI века, часовая башня Саат Кулесы и старый порт.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Дюденские водопады

Верхний водопад располагается в северо-восточной части Антальи, а нижний, который впадает прямо в море - в восточной части. Есть множество экскурсий, позволяющих посмотреть на водопад как сверху, так и с лодки.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Руины древнего города Перге

Руины основанного 3000 лет назад города находится всего в 15 минутах езды от центра Анталии: там можно посмотреть хорошо сохранившийся стадион, который когда-то вмещал до 12 тысяч зрителей, амфитеатр, термы, ворота, улицы, жилые и общественные здания.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что посмотреть в окрестностях Антальи?

Античный город Термессос (30 км от Антальи)

Аспендос, который считается одним из наиболее хорошо сохранившихся римских театров в Турции (45 км от Антальи)

Древний ликийский город Фазелис с руинами и красивыми пляжами (45 км от Антальи)

Сиде - курортный город с множеством археологических памятников, в том числе знаменитым Храмом Аполлона, и песчаных пляжей (80 км от Антальи)

Древний город Олимпос и горящая гора Химера (Янарташ) (80 км от Антальи)

Каньон Тазы и национальный парк Кёпрюлю (около 90 км от Антальи)

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как оплачивать общественный транспорт в Анталье?

Передвигаться по центру Анталии удобнее и дешевле всего на общественном транспорте. Городскими автобусами и трамваями можно пользоваться, планируя и оплачивая поездки через терминалы и кассы, либо приложение AntalyaKart - это единый городской проездной, нужно только заранее приобрести многоразовую карту. Если поездка непродолжительная, то лучше платить в транспорте картой с функцией безналичной оплаты, либо покупать лимитированные проездные карты на две или четыре поездки (иногда они есть у водителей). Поскольку наличные деньги за проезд водители автобусов и трамваев не принимают, стоит озаботиться вопросом заранее. В Анталье кроме автомобилей также можно арендовать велосипеды и электросамокаты, на них вполне удобно передвигаться по городу, либо заказать такси.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В каком месяце лучше отдыхать в Анталье?

В мае в Анталье начинается купальный сезон, который обычно длится до ноября. Но основной поток туристов приезжает в летние месяцы и в сентябре, так что в это время стоимость туров наиболее высока. В Анталье бархатный сезон обычно длится до середины октября, так как в отличие от Черноморского и Эгейского Средиземноморское побережье Турции самое теплое.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Безопасно ли в Анталье?

Анталья - один из самых безопасных регионов для проживания туристов в Турции. Но как и в любом другом месте, здесь стоит остерегаться воров-карманников в местах массового скопления людей, поскольку карманные кражи остаются наиболее распространенным правонарушением в Анталье, также стоит остерегаться мошенников и сохранять бдительность. С точки зрения стихийных бедствий, в Анталье также довольно безопасно, крупных землетрясений здесь не было давно, в отличие от юго-восточной части страны, где в феврале произошла серия мощных землетрясений.