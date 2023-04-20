© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Турция и Египет - две любимые курортные страны россиян. Преданные поклонники есть у каждой из них, но что делать тем, кто пока не определился? При выборе места для будущего отпуска стоит учесть несколько факторов. Понятно, что и Египет, и Турция в качестве курортных направлений имеют свои преимущества и недостатки.

Очевидно и то, что каждый ориентируется на собственные предпочтения. Главные критерии, которые стоит рассматривать при выборе между Турцией и Египтом таковы:

бюджет

время поездки

предпочтения в пляжах

близость к населенным пунктам (в Египте за пределами отеля часто нечего делать)

цель отдыха (семейный, романтический, тусовочный, культурный, активный)

Турция или Египет что дешевле?

По результатам многочисленных опросов именно бюджет поездки у туристов остается решающим критерием при выборе направления. В связи с недавним подорожанием туров в Турцию, вопрос становится еще более актуальным.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Секрет успеха в своевременном отслеживании хороших предложений, если уделить планированию отпуска немного больше времени, то можно удивить даже турагента, который подбирает клиентам варианты поездок.

Туры в Египет были всегда дороже, но за последнее время разрыв уменьшился. Отдельные авиабилеты в Турцию дешевле, чем в Египет, а отели - наоборот, но в отношении пакетных туров ситуация неоднозначная, поскольку летом в Египте слишком жарко и предложений меньше, чем в Турции, где основной туристический сезон открывается в мае, поэтому все равно поехать в Египет выходит немного дороже, если только не успеть найти выгодное предложение.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Экскурсии в Турции также обходятся в целом дешевле, поскольку приходится преодолевать меньшие расстояния. В Турции можно найти огромное количество достопримечательностей на территории ближайших городков или даже места, где вы остановились. В Египте чаще всего приходится ехать далеко, но многие места действительно уникальны.

Пакетный тур или самостоятельная поездка?

С обеими странами у России есть прямое авиасообщение, причем не только из Москвы и Петербурга, но и из других крупных городов. Однако покупать отдельно проживание в отеле и перелет в этом случае не слишком оправданная тактика, поскольку туроператоры выкупают места на рейсах целыми блоками и часто приобретение тура, особенно горящего, будет намного выгоднее. Но при планировании отпуска все-таки стоит изучать динамику изменения цен на авиабилеты, потому что вероятность найти не очень дорогой перелет существует, а у большого числа туроператоров можно купить не только готовый пакетный тур, но и просто проживание в отеле.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как выбрать отель в Турции или Египте?

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оцените насколько цена проживания соответствует расположению отеля и предоставляемым там услугах (возможно, за что-то придется доплачивать на месте и лучше снизить число сюрпризов)

Где лучше отдыхать летом в Турции или Египте?

Если рассматривать вопрос комфортного пребывания на солнце, то летом однозначно лучше ехать в Турцию. И хотя в летние месяцы, особенно в июле и августе, здесь тоже жарко, солнце не такое агрессивное, как в Египте, и в целом условия более комфортные.

Когда лучше ехать отдыхать в Турцию?

Хотя в Турции можно найти занятие себе по душе в любое время года, для пляжного отдыха подходят именно май, лето и сентябрь- начало октября. В остальные месяцы в Турции лучше посвятить время культурному отдыху.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В каком месяце комфортно отдыхать в Египте?

Противникам жары может понравиться в Египте зимой, поскольку температура воды в это время близка к температуре воздуха (2-23°С), но в это время года, особенно сильные ветра. Не стоит забывать про средства защиты от солнца, так как в зимние месяцы оно меньше ощущается, но сгорают на нем так же сильно. Можно найти отели, где ближайшие пляжи будут расположены в бухтах, защищающих от наиболее сильных порывов ветра, так что плавание будет в целом комфортным.

Самые популярные месяцы для отдыха в Египте - март, апрель, май. В июле и августе здесь очень жарко, но к концу сентября солнце становится не таким злым, а в октябре и ноябре сюда снова в массовом порядке возвращаются туристы.

Стоит учесть, что если вы приедете в курортный город Египта, например, зимой или осенью, когда температура будет комфортная, но поедете на экскурсию к пирамидам, вас может ожидать очень большой перепад температур.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Где море теплее в Турции или в Египте?

В вопросе моря Египет побеждает Турцию, и причина здесь не только в температуре воды. Многие туристы готовы заплатить любые деньги, лишь бы еще раз увидеть красное море с его разноцветными коралловыми рифами, пестрыми рыбками и другой живностью. Но и теплее море тоже в Египте, причем купаться там можно круглый год. Несмотря на то, что море в Египте иногда может показаться мутным, причина кроется исключительно в песчаных пляжах, море в этой стране очень чистое. В Турции многие пляжи по чистоте не уступают египетским, например пляжи, отмеченные “голубым флагом”, а по красоте даже превосходят, поскольку часто они окружены не только лишь пальмами, а хвойными и другими деревьями, часто цветущими.

Где лучше отдыхать с детьми: Турция или Египет?

Здесь важно обращать внимание на время отпуска, если это осенние или зимние каникулы, то лучше выбрать Египет, а если майские или летние, то стоит поехать в Турцию, так как египетскую летнюю жару ребенку будет очень сложно переносить. Необходимо мониторить прогноз погоды с точностью до регионов и городов, чтобы выбрать наверняка. В плане развлечений ситуация зависит от отеля, в обеих странах уделяют внимание детскому досугу, но в Турции этот вопрос проработан немного лучше. В Турцию также ближе лететь.

Что нужно для полета в Турцию из России?

Чтобы въехать в Турцию на срок менее 60 дней, туристу нужно иметь с собой загранпаспорт, действующий еще не менее 4 месяцев. Визы на этот срок не требуются, а ковид-тесты и сертификаты о проведенной вакцинации не нужны еще с прошлого лета. При желании, в Турции можно провести еще месяц, нужно лишь выехать из страны и снова въехать. Страховку при въезде не требуют, но сделать ее все-таки стоит.

Что нужно для полета в Египет из России?

Для въезда в Египет вам понадобится загранпаспорт, который действует хотя бы 6 месяцев. Без оформления визы вы можете отдохнуть на курортах Синайского полуострова, в аэропорту Шарм-эль-Шейха вам поставят “синайский штамп”, который будет действовать 14 ночей. Но поездка в основную часть Египта, например к пирамидам или в Хургаду, потребует оформления визы - она стоит 25$ и ее можно сделать как заранее онлайн, так и просто проставить в аэропорту, главное взять достаточно наличных денег. Ковид-сертификаты или ПЦР-тесты больше не требуются. С оформлением страховки та же ситуация, что и в Турции - она не обязательна.