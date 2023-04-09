7 городов турецкой ривьеры для идеального отдыха

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Одно из лучших мест Средиземноморья для отдыха - бирюзовое побережье Турции, известное как турецкая ривьера. Во время отпуска в Турции стоит обязательно посетить хотя бы несколько прибрежных городов, чтобы познакомиться с местной культурой и увидеть прекрасные морские пейзажи, ведь каждый новый закат неповторим, а на побережье Турции закаты невероятные.

Анталья

Идеальное место, чтобы начать или закончить путешествие по бирюзовому побережью Турции, так как сюда удобнее всего прилетать. Этот город с многочисленными античными и археологическими памятниками и природными достопримечательностями предлагает что-то свое для каждого. В Анталье есть все: от пляжей с сувенирными лавками и торговых центров с европейскими брендами до старины и древности. Обязательно посмотрите старый город Калеичи с гаванью и минаретом Йивли, Ворота Адриана, Дюденские водопады.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Фетхие

Расположенный на юго-западе Турции в провинции Мугла портовый город Фетхие - одно из лучших мест на средиземноморском побережье. Самые популярные достопримечательности: высеченные в скале ликийские гробницы, особенно гробница Аминтаса, и развалины замка Фетхие. Всего в 16 км от Фетхие располагается национальный парк Олюдениз. Это заповедная зона с очень красивым пляжем, где можно полетать на параплане, поплавать на каноэ, погрузиться с аквалангом и понаблюдать за черепахами. Здесь начинается знаменитая Ликийская тропа, протяженностью почти 540 км, которая идет до Анталии. В самом Фетхие также множество отелей, клубов, пляжей и прекрасный старый город с набережной. Ближайший к этому городу аэропорт находится в Даламане в 40–50 минутах езды.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Каш

Хотя Каш считается лучшим местом для дайвинга в Турции, он популярен не только среди дайверов, которых здесь привлекает удивительный природный ландшафт, включая разнообразные гроты с пещерами, и затонувшие суда. Для классического семейного отдыха этот город также идеально подходит, очаровывая каждого, кто сюда приезжает древними руинами, узкими улочками и приморскими ресторанчиками. Современная территория Каша располагается вокруг древнего ликийского города Антифеллос, со времен которого сохранился амфитеатр и гробница, украшенная фигурами львиных голов. Из Каша можно съездить в затонувший город на острове Кекова. А всего в 7 км от Каша (и 2 км от турецкого побережья) находится самый восточный остров Греции - Кастелоризо (Мейс).

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Калкан

Прежде чем соседний с Кашем Калкан начал привлекать туристов со всего мира, это была живописная рыбацкая деревушка. Город расположен у подножия Таврских гор, красота которых сочетается с древними руинами и прекрасными пляжным отдыхом. Приезжающих сюда туристов встречают очаровательные белые домики, покрытые цветущей бугенвиллией, и крутые мощеные улочки. Дорога до ближайшего аэропорта Даламан займет два часа. Неподалеку находится один из самых популярных пляжей Турции - Капуташ, куда также удобно добираться и из Каша.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сиде

Этот античный город с песчаными пляжами, который когда-то был метрополией римской провинции Памфилия, расположен на небольшом полуострове примерно в 70 км к востоку от Антальи. Среди главных достопримечательностей города числится самый большой сохранившийся древнеримский театр страны, руины храмов Аполлона и Афины, Агора с храмом Тюхе, а также музей Сиде. Из природных туристических мест можно назвать водопад Манавгат и каньон Кепрюлю.

Чиралы

Расположенный в часе езды от Каша Чиралы пока еще не так сильно заполнен туристами. Здесь можно увидеть руины древнего ликийского города Олимпос в национальном парке Олимпос-Бейдаглары и искупаться на прекрасном протяженном пляже прямо у подножия гор. Отсюда можно не только отправиться в поход по Ликийской тропе, но и увидеть огни горящей горы Химеры (Янарташ). Здесь также есть все необходимое для занятий дайвингом, банджи-джампингом, катания на горных велосипедах и полетов на параплане.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Дальян

Расположенный между озером Кёйджегиз и Средиземным морем вдоль одноименной реки Дальян на протяжении многих лет остается одним из самых популярных озерных курортов из-за близости также и к морю. Река, по устью которой можно прокатиться на прогулочной лодке, впадает в море в районе пляжа Черепашьего берега Изтузу - места нерестилища краснокнижных черепах. Здесь можно посмотреть развалины античного города Кавн, термальные, минеральные и грязевые источники, ликийские скальные гробницы. Местный деликатес - голубые крабы.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"