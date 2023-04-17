Топ 5: что посмотреть в Трабзоне, на родине султана Сулеймана

С 1 мая планировалось восстановить регулярное паромное сообщение между Сочи и Трабзоном, но подтверждения информации о дате пока нет. Цена билетов тоже пока неизвестна. Раньше, до закрытия сообщения, за поездку нужно было заплатить 4-5 тысяч рублей. Время в пути 12 часов, расстояние по прямой через Черное море 288 километров.

Предполагается, что по Черному морю Россию и Турцию свяжут крупнотоннажные паромы, куда может уместиться порядка трехсот человек, двухсот автомобилей, шести туристических автобусов.

Трабзон - родина османского султана Сулеймана Великолепного – стал одним из основных туристических центров Турции. Регион, расположенный на севере Турции и имеющий выход к морю, предлагает интересные варианты для отдыха. Вот некоторые из них.

Увидеть закат с холма Бозтепе

На городом Бозтепе, в нескольких минутах езды от Трабзона, возвышается Сумрачным холмом, имеющий древнюю религиозную историю. Там же расположен старинный Фонтан Святого Иоанна Крестителя. С холма открывается захватывающий вид на город. Туристы могут добраться до вершины холма по канатной дороге, с которой также открывается вид на город с высоты птичьего полета. Достигнув вершины холма, можно увидеть панорамный вид на Трабзон, порт Черного моря и горы вдалеке.

Покататься на лодке по озеру Карагёль

Расположенное на крутой горе Анамас озеро Карагёль в Трабзоне считается одним из красивейших в мире. Оно находится на высоте 2625 метров в окружении дикой природы. Название Карагёль переводится как "Черное озеро", однако пейзажи этой природной достопримечательности у подножия гор покрыты яркой зеленью. Туристы могут арендовать лодку и неторопливо путешествовать по этому кратерному озеру, а также посетить близлежащую плотину Артвин Муратлы.

Полюбоваться видом на город из исторического замка Трабзона

Расположение Трабзона всегда имело большое значение, это идеальное место для строительства крепостей, монастырей и замков, история которых восходит к ранним дням византийской эпохи. Среди таких исторических мест - Трабзонский замок, историческая Османская крепость, также известная как "Стены Трабзона". Замок разделен на три части - верхний, центральный и нижний - с характерным османским архитектурным стилем. Осмотрев территорию замка, можно подняться на башни или стены крепости, чтобы увидеть панорамный вид на один из потрясающих прибрежных городов Турции и руины бывшей Византийской империи.

Подняться к монастырю Панагия Сумела

Известный как монастырь Девы Марии, Панагия Сумела была построена в 385 году нашей эры и стала одной из крупнейших исторических, архитектурных и природных достопримечательностей в мире. Этот греческий православный монастырь, спрятанный в крутой скале на высоте около 1200 метров над уровнем моря, расположен в долине Карадаг, внутри Понтийских гор, в районе Мачка провинции Трабзон.

Туристическая тропа к крутому утесу окружена живописной природной зеленью. Внутренние помещения этого исторического чуда высечены в скалах, а церковь украшена фресками. Предлагающая во время восхождения как острые ощущения, так и чудесные виды на монастырь, Панагия Сумела входит в число главных пунктов маршрута путешествия в Трабзон.

Отправиться в путешествие вглубь системы пещер Чал

Незабываемый впечатления ждут туристов в пещере Чал. Доступные для посетителей проходы в пещере, признанной одной из самых длинных в мире, уходят на 8 километров вглубь земли. Эта увлекательная пещерная система ее уникальными геологическими характеристиками, в том числе сталагмитами, сталактитами, водопадами, прудами, а также протекающим через пещеру ручьем - замечательное место для любителей природы и исследователей.

Расположенные в 47 километрах от центра Трабзона, пещеры были впервые открыты для туристов в 2013 году и с тех пор стали всемирно известной туристической достопримечательностью. Спуск в пещеру может быть действительно уникальным опытом, который станет все более захватывающим по мере того, как тропа тянется вниз.