© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Многие туристы, планирующие поездку в Турцию, часто хотят совместить два варианта досуга: пляжный отдых и осмотр культурных достопримечательностей в Стамбуле - самом густонаселенном городе Турции с населением свыше 15 млн человек.

Это действительно хороший вариант для тех, кто любит разнообразить свой турецкий отпуск чем-то более энергозатратным, чем поездка на яхте к ближайшим островам.

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Есть несколько вариантов:

туристическая путевка на какой-либо из курортов Турции с однодневной или двухдневной экскурсией в Стамбул, самостоятельное планирование поездки с отдельным проживанием в Стамбуле и в курортной части Турции, комбинированные туры просто путешествие в Стамбул.

Короткая поездка в Стамбул с курорта

Таких предложений достаточно и они пользуются популярностью, но это самый неудобный вариант. Если поездка в Стамбул на два дня еще имеет какой-то смысл, то однодневная экскурсия из отеля будет наполовину состоять из переездов. Так как из самой популярной курортной части Турции, расположенной на юге страны, добраться до Стамбула можно только самолетом, два перелета за день, пусть и коротких, это много. Но многие туристы, жалея деньги за уже оплаченную ночь в отеле, едут на однодневную экскурсию в Стамбул, а потом жалеют, что из-за усталости не смогли насладиться этим великолепным городом, к тому же не хватило времени осмотреть все интересное.

Поездка в стиле “собери сам”

Здесь у вас есть возможность лично выбрать, сколько и где вы будете жить. Например, провести четыре ночи в Стамбуле, а дальше полететь на неделю в забронированный отель на Средиземном или, например, Эгейском море. Или же сначала полететь насладиться прекрасными турецкими пляжами, а завершить путешествие прогулками по Стамбулу. Такой вариант подойдет тем, кто привык организовывать все самостоятельно, а также располагает достаточным количеством времени на планирование перелетов и других передвижений.

Сборный тур

Поскольку не все любят самостоятельно планировать поездки, летом 2022 года в России у ANEX Tour (из восьми городов России) и “Интуриста” (из 14 городов) появилась опция организованных туров, совмещающих проживание в Стамбуле с пляжным отдыхом. Скорее всего, этим летом программа возобновится.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Хотя Стамбул не является в прямом смысле курортным городом, ведь чаще всего сюда едут с другими целями, именно здесь можно совместить отдых на пляже с осмотром достопримечательностей.

Туром может быть дешевле

Стамбул лидирует по предложениям туров наравне с отельным отдыхом на море. А поскольку некоторые туроператоры выкупают места на регулярных рейсах, покупка тура может выйти если не дешевле, то сопоставимой по стоимости с ценой лишь авиабилетов туда-обратно.

Можно ли купаться в море в Стамбуле?

Стамбул омывается двумя морями - Черным и Мраморным, а купальный сезон открывается в июне и длится до конца сентября - начала октября, в зависимости от погодных условий. Бархатный сезон, как и во многих других местах, здесь в сентябре. Так что купаться в Стамбуле летом не только можно, но и нужно, ведь главная проблема стамбульского лета, это то, что здесь жарко.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Где в Стамбуле можно отдохнуть на море?

В окрестностях Стамбула и на Принцевых островах есть множество хороших пляжей, где можно загорать и купаться. Самые популярные пляжи у Мраморного моря - прежде всего Бюйюкада и Хейбелиада, также хорошие пляжи на островах Кыналыада Бургазада и Седефадасы. Кроме пляжей на островах много достопримечательностей, так что туда стоит съездить на пароме или в рамках тура хотя бы раз.

Лучшие пляжи Стамбула в черте города

Пляжи Джадебостана (Мраморное море) в азиатской части Стамбула отличаются меньшим удобством и эстетизмом, но зато в отличие от Принцевых островов большая часть здешних пляжей бесплатные.

Песчаный пляж Флория (Мраморное море) содержит в себе и платную (Гюнеш) и бесплатную (Менекше) часть, там рядом аэропорт, так что можно посмотреть на взлетающие самолеты.

Бесплатный пляж Кючюксу также неплох, но он совсем небольшой.

В европейской части города можно сходить на муниципальный пляж Ешилькёй (район Бакыркёй).

Какой курортный город ближе к Стамбулу?

Сравнительно недалеко от Стамбула располагаются популярные черноморские курорты Кильос (Кумкёй), Шиле, Агва, Ялова и Рива. Расстояние до самого ближайшего, Килиоса - около 30 км, до Яловы и Ривы - менее 50 км, а до Шиле и Агвы - около 70-80 км. Все эти курортные городки очень красивы и обладают всей необходимой для отдыха инфраструктурой.