Самые интересные природные чудеса Турции: как добраться

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Турции много красивых мест на любой вкус. Какие-то из них находятся вдалеке от привычных туристических маршрутов, а какие-то входят в число самых посещаемых турецких достопримечательностей. Расскажем о самых интересных природных чудесах Турции.

Турция остается самой посещаемой российскими туристами страной на побережье Средиземного моря. В прошлом году доля туристов из РФ превысила в Турции 10%, уступив только турпотоку из Германии и то всего на 1%. В Турции сохранилось множество древних архитектурных сооружений, но если вы больше любите активный отдых, чем историю, то вам повезло не меньше. Природный ландшафт этой страны так же удивителен и прекрасен, как и древние города.

Почему в Турцию продолжают возвращаться, несмотря на повышение цен?

Стамбул - расположенный на двух континентах, окутанный мифами музей под открытым небом, но также современный динамичный мегаполис.

Очень красивая береговая линия Турции с чистыми пляжами простирается от Черного до Мраморного моря, отделяющего Европу от Азии, и далее до побережья Эгейского и Восточного Средиземноморья.

Турция - одно из самых разнообразных и мультикультурных государств региона.

Богатое греко-римское наследие.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Памуккале и Иераполис

Геотермальные источники Памуккале, что означает в переводе с турецкого "хлопковый замок", на протяжении тысячелетий стекают вниз по склону холма, откуда открывается прекрасный вид на город Денизли. Расположенный в долине реки Чюрюксу Памуккале с многоуровневыми террасами из травертина - один из самых красивых в мире термальных источников. Голубая вода, наполняющая эти похожие на льдины белоснежные чаши-бассейны, имеет комфортную температуру в 34°C-37°C.

У главного входа в Памуккале расположен "Бассейн Клеопатры". Предание гласит, что там омолаживалась египетская царица, и хотя это всего лишь легенда, желающих искупаться в бассейне всегда много, хотя для этого требуется отдельный билет. Сам бассейн образовался уже после разрушения землетрясением римских терм и теперь на его дне лежат древние колонны.

В Памуккале организуют экскурсии с любого турецкого курорта, а из Стамбула туда можно добраться за час на самолете или ночным автобусом.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ни одна поездка в Памуккале не обходится без остановки в Иераполисе. Этот античный город был основан во II тыс. до н. э.

Каппадокия

Каждый хотя бы раз видел фотографии пестрых воздушных шаров, парящих над долинами Каппадокии. Расположенная недалеко от города Гереме в центральной Турции Каппадокия обрела известность благодаря сюрреалистическим пейзажам с конусообразными туфовыми образованиями, которые называют "дымоходами фей", и высеченными в скалах монастырями и подземными городами, один из самых известных - скальный монастырь Селиме. Каждое утро над Гереме пролетает 100-150 воздушных шаров, но такой полет - не единственное, чем можно заняться в Каппадокии. В этом регионе есть много маршрутов для пешего туризма, в том числе в Долине любви, Голубиной долине и Розовой долине. Из Стамбула в Кайсери или Невшехир можно долететь меньше чем за полтора часа, также есть ночной автобус, который идет 10 часов.

Голубая лагуна в Олюденизе

Идеально бирюзовые воды Голубой лагуны сделали турецкий Олюдениз известным во всем мире. Изгибы естественной бухты с несколькими пляжами не уступают хорватскому побережью Адриатического моря. Это место очень популярно у тех, кто занимается параглайдингом из-за потрясающих видов на лагуну и окружающую бухту. Также через этот район проходит знаменитая ликийская тропа. В Олюдениз можно доехать за 20 минут из Фетхие.

Каньон Кёпрюлю

Национальный парк Кёпрюлю с одноименным каньоном расположен в провинции Анталия. Каньон тянется на 14 км вдоль реки Кёпрюлю, а максимальная высота скал достигает 400 м. В парке находится самый большой кипарисовый лес в Средиземноморском регионе, а также сосновые и эвкалиптовые леса, оливковые и дубовые рощи. Это очень популярное место для занятий водными видами спорта, особенно рафтингом. Главные достопримечательности: два римских каменных моста. А всего в 15 км от Кёпрюлю можно посетить еще один каньон - Тазы. Сюда можно добраться за 1,5 часа на машине из Анталии или за час из Сиде.

Национальный парк Аладаглар

Даже в начале лета в национальном парке Аладаглар можно увидеть заснеженные вершины. Долины этого хребта Таврских гор используются для катания на лыжах зимой и для пеших прогулок в теплое время года. Горный хребет Аладаглар находится на территории четырех провинций в центральной Турции. А с самых высоких пиков хребта - четыре вершины Аладаглара превосходят 3700 метров - открывается вид как на Черное, так и на Средиземное море.

Название парка переводится с турецкого как "багровые горы": на закате вершины Аладаглара часто раскрашиваются солнцем в алые оттенки. В парке также обязательно стоит посетить водопады Капузбаши и ледниковые озера. Доехать до водопадов можно за два часа из Кайсери.

Озеро Ван

Одно из крупнейших озер Турции расположено в восточной части страны недалеко от городов Эрзурум и Карс. В водах озера очень высокое содержание щелочи, оно очень соленое. Чтобы полюбоваться на необычный водоем, туристы обычно приезжают в город Ван, расположенный на восточной окраине озера. Неподалеку на крошечном острове находится заброшенный монастырь Ктуц XV века.

Добраться до Вана можно за 4 часа по автодороге из Карса или из Стамбула самолетом за 2 часа, из Анталии за час.

Долина бабочек

Долина бабочек, до которой можно добраться только на лодке или по сложному маршруту из деревни Фаралия - одна из скрытых жемчужин Турции. На самом деле это не долина, а пляж, спрятанный между скал. Своим названием место обязано многообразию бабочек: здесь их около 100 их видов. В 1987 году правительство Турции объявило площадь в 86 тысяч кв. метров охраняемой территорией, чтобы защитить местную флору и фауну. На берегу кроме пляжа располагается кемпинг с кафе. Это место находится всего в 12 км от Олюдениза, из Фетхие можно добраться за час.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Дворец Исхак-паши

Дворец Исхак-паши расположен на востоке Турции, недалеко от границ с Ираном и Арменией. Строительство дворца велось почти 100 лет и было завершено в 1784 году. Дворцовый комплекс сочетает в себе разнообразные архитектурные стили, включая османский, сельджукский и персидский. Внутри посетители могут полюбоваться красивыми фасадами, роскошными церемониальными залами и мавзолеем. Но самые красивые виды открываются, когда смотришь на дворец со стороны: Исхак-паши выделяется на фоне горных вершин, а внизу в долине раскинулся город Догубеязыт. Во дворце Исхак-паши снимались сцены популярного турецкого сериала "Ветреный". Добраться до дворца можно за 3 часа из Карса или Вана на машине (до Догубеязыта можно на автобусе, а дальше на такси или попутке).