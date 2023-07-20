В Турции в 2023 году отдохнет на 2 млн меньше россиян

Опубликовано: 17:31, 20 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Турпоток в Турцию в этом году будет на уровне прошлого года - 5 млн человек. При этом прогнозы обещали более 7 млн туристов из России.

Годовой поток отдыхающих из России в Турцию вряд ли установит новую планку и превысит прошлогодние показатели, причина в подорожавших турах.

"Мы рассчитывали, что по сравнению с прошлым годом, когда в Турцию выехало 5,2 миллиона россиян, в этом году будет семь миллионов. Но, к сожалению, пока прогнозы не сбываются из-за изменения стоимости отдыха в Турции и курса нашей национальной валюты. <…> В этом году будут примерно прошлогодние показатели по турпотоку"

– президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский

Отдых в Турции на лето 2023 года в среднем прибавил в стоимости до 47%, добавил эксперт. Эта цифра складывается из двух показателей:

цены в Турции выросли на 30%,

слабый рубль прибавил еще до 20%.

Сегодня средняя цена за тур на один из популярных турецких курортов составляет 250 тыс рублей.