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В Турции в 2023 году отдохнет на 2 млн меньше россиян

В Турции в 2023 году отдохнет на 2 млн меньше россиян
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Турпоток в Турцию в этом году будет на уровне прошлого года - 5 млн человек. При этом прогнозы обещали более 7 млн туристов из России.

Годовой поток отдыхающих из России в Турцию вряд ли установит новую планку и превысит прошлогодние показатели, причина в подорожавших турах.

"Мы рассчитывали, что по сравнению с прошлым годом, когда в Турцию выехало 5,2 миллиона россиян, в этом году будет семь миллионов. Но, к сожалению, пока прогнозы не сбываются из-за изменения стоимости отдыха в Турции и курса нашей национальной валюты. <…> В этом году будут примерно прошлогодние показатели по турпотоку"

– президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский

Отдых в Турции на лето 2023 года в среднем прибавил в стоимости до 47%, добавил эксперт. Эта цифра складывается из двух показателей:

  • цены в Турции выросли на 30%,
  • слабый рубль прибавил еще до 20%.

Сегодня средняя цена за тур на один из популярных турецких курортов составляет 250 тыс рублей.

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