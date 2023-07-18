Спад потока туристов привел к увольнениям в отелях Турции

В Бодруме отельеры сокращают персонал. Недостаточный поток туристов, падение лиры, геополитика - все это сказалось на туризме в Турции в 2023 году.
На курортах Турции в разгар сезона начались сокращения персонала отелей.
"Средняя загрузка пятизвездочных отелей Бодрума сейчас составляет 40-50%, что значительно ниже, чем ожидалось (95%). Предполагалось, что Бодрум в этом году примет 1,5 млн туристов, но этот показатель не будет достигнут из-за роста цен на услуги отелей"
– издание TurismGuncel
От отдыха отказывают из-за высоких цен как иностранцы, так и сами турки.
Отельеры оказались в сложной ситуации по нескольким причинам:
- рекордная инфляция,
- поставщики продуктов в отели "все включено" стали требовать оплату наличными,
- туристов приехало вдвое меньше, чем ожидалось,
- правительство обязало повысить минимальные зарплаты.
Чтобы спастись от разорения предприниматели из сферы туризма в середине лета вынуждены сокращать персонал.
На ситуацию с турпотоком влияние оказали не только небывалые цены, но и другие факторы: разрушительное землетрясение, выборы президента, события на Украине.