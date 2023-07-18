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Спад потока туристов привел к увольнениям в отелях Турции

Спад потока туристов привел к увольнениям в отелях Турции
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Бодруме отельеры сокращают персонал. Недостаточный поток туристов, падение лиры, геополитика - все это сказалось на туризме в Турции в 2023 году.

На курортах Турции в разгар сезона начались сокращения персонала отелей.

"Средняя загрузка пятизвездочных отелей Бодрума сейчас составляет 40-50%, что значительно ниже, чем ожидалось (95%). Предполагалось, что Бодрум в этом году примет 1,5 млн туристов, но этот показатель не будет достигнут из-за роста цен на услуги отелей"

– издание TurismGuncel

От отдыха отказывают из-за высоких цен как иностранцы, так и сами турки.

Отельеры оказались в сложной ситуации по нескольким причинам:

  • рекордная инфляция,
  • поставщики продуктов в отели "все включено" стали требовать оплату наличными,
  • туристов приехало вдвое меньше, чем ожидалось,
  • правительство обязало повысить минимальные зарплаты.

Чтобы спастись от разорения предприниматели из сферы туризма в середине лета вынуждены сокращать персонал.

На ситуацию с турпотоком влияние оказали не только небывалые цены, но и другие факторы: разрушительное землетрясение, выборы президента, события на Украине.

Летний отдых в Турции вырос в цене до 70%

Летний отдых в Турции вырос в цене до 70%

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