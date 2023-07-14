Летний отдых в Турции вырос в цене до 70%

Этим летом отдых в Турции стал действительно дорогим удовольствием, местами цены выросли на 70%.
"Где-то я считаю, что цены выросли процентов на 70%, где-то - на 20%, смотря какой сегмент размещения. Это понятно, инфляция в Турции дает свои плоды. У нас растет доллар, евро, и это естественно сказывается на стоимости путевки, к сожалению"
– исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова
По ее словам, путевки в Турцию вполне могли бы стать еще дороже - сказывается политика перевозчиков.
"Это еще хорошо, что авиакомпании маржинальность держат небольшой и не пересмотрели валютные цены. А так мы бы ощутили еще большее прибавление к стоимости"
– Осипова
Высокие цены не отпугнули россиян, но изменили их запросы: те, кто планировал отдых в роскошном отеле, переориентируются на 5 звезд; остальные туристы сокращают время отпуска. На турецких курортах этим летом отпуск проведут около 3 млн гостей из России.