Летний отдых в Турции вырос в цене до 70%

Опубликовано: 15:47, 14 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Туры в Турцию подорожали более чем в половину, но россияне все равно едут отдыхать. Россияне сокращают время отпуска и понижают категорию отелей, но не отказываются от любимых анталийских пляжей и системы "все включено".

Этим летом отдых в Турции стал действительно дорогим удовольствием, местами цены выросли на 70%.

"Где-то я считаю, что цены выросли процентов на 70%, где-то - на 20%, смотря какой сегмент размещения. Это понятно, инфляция в Турции дает свои плоды. У нас растет доллар, евро, и это естественно сказывается на стоимости путевки, к сожалению"

– исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова

По ее словам, путевки в Турцию вполне могли бы стать еще дороже - сказывается политика перевозчиков.

"Это еще хорошо, что авиакомпании маржинальность держат небольшой и не пересмотрели валютные цены. А так мы бы ощутили еще большее прибавление к стоимости"

– Осипова

Высокие цены не отпугнули россиян, но изменили их запросы: те, кто планировал отдых в роскошном отеле, переориентируются на 5 звезд; остальные туристы сокращают время отпуска. На турецких курортах этим летом отпуск проведут около 3 млн гостей из России.